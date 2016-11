Trabajadores exigen pago a alcalde de Belén

Les adeudan de 5 meses

Los trabajadores tanto los policías municipales y los de áreas verdes esperan que el alcalde de Belén dé la orden de pago.

Un verdadero drama están viviendo los trabajadores de la municipalidad de Belén debido a que les adeudan de varios meses de sus pagos. Los policías municipales que no quisieron dar su nombre manifestaron que les deben de tres meses y que a los trabajadores de áreas verdes no cobran hace 5 meses.

“Estamos en una situación desesperada, ya no sabemos qué hacer porque debemos en todos lados, hasta en la bodega no nos quieren fiar porque no tenemos dinero. Desde hace cinco meses no nos pagan, queremos decirle al alcalde de Belén Richard Vásquez que se acuerde de nosotros que también tenemos familia y que sabemos comer”, contó uno de los trabajadores de áreas verdes.

Igualmente un madre de familia de esa misma área nos dijo que es padres y madre para su hijo y que solo tiene este trabajo para sacar adelante a los suyos pero ya no tiene recursos porque le deben de varios meses y cada mes le dicen que ya les pagaran y hasta ahora nada.

