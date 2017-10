TRABAJADORES DE MAYNAS RECOLECTAN FIRMAS PARA ADELA

1 of 10

Un grupo de trabajadores CAS de la municipalidad de Maynas se vieron sorprendidas cuando recolectaban firmas en pro de la candidatura de la actual alcaldesa de la provincia Adela Jiménez, quien pretende llegar al Gobierno Regional de Loreto. No les quedó más que huir del lugar tras ver nuestra cámara que ya registraba todos sus movimientos. Una de ellas, incluso, amenazó a los periodistas y otro trató de justificar la razón de su presencia en el asentamiento humano Cabo López, distrito de Belén, por lo tanto personal de rentas de la MPM no tiene nada que hacer con los vecinos del lugar.

Ciento veinte días antes del 7 de octubre del próximo año se cierran las inscripciones para las nuevas agrupaciones que deseen participar en las elecciones de esa fecha. No queda mucho tiempo para que los que deseen ser candidatos tengan el grupo propio.

Si los plazos se acortan los políticos se desesperan. Y eso parece que sucede con la alcaldesa de Maynas, Adela Jiménez, quien desea convertirse en gobernadora de la región Loreto. Para ello tiene que postular ya sea como invitada en un grupo o inscribir su propio partido. Porque en el MIL, agrupación con la que postuló a la Alcaldía y ganó las elecciones el 2014, ya no tiene cabida, a decir del líder fundador del Movimiento de Integración Amazónica, Fernando Meléndez Celis.

Será por eso que la alcaldesa Adela Jiménez ha emprendido en los últimos días una campaña de recolección de firmas para inscribir a su grupo, pues las gestiones que personas cercanas a ella han realizado para ser candidata del Movimiento Esperanza Región Amazónica, MERA, no han tenido buen fin.

Pro & Contra comprobó que personal que trabaja en el Área de Rentas de la Municipalidad Provincial de Maynas ha estado en los últimos días en varias zonas de la provincia de Maynas y también de la provincia de Loreto, recolectando firmas.

Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Maynas al notar la presencia de Pro & Contra se desesperaron, especialmente Ivonne Flores Vargas, quien tuvo gestos incluso amenazantes contra nuestros periodistas. Pero las imágenes hablan por sí solas y eso puso nerviosa a la trabajadora al verse descubierta.

Además los pobladores del pueblo joven Cabo López en el distrito de Belén, confirmaron la presencia de estas personas que con diferentes justificaciones les han pedido que firmen planillones. Varios firmaron pero también varios se negaron a hacerlo.

“Han querido hacerme firmar unos papeles (…) dicen que son de la Onpe”, manifestó una de las vecinas del lugar.

“Mi esposo ha firmado, yo no porque le dije que estaba ocupada, pero no querían decir para que pues es”, señaló otra de las señoras que tiene un puesto de ventas en su modesta vivienda.

Lo extraño es que el supuesto personal de ONPE estaba recolectando entre los vecinos del lugar firmas y huellas digitales en unos planillones. Acto que definitivamente no realiza bajo ninguna circunstancia el Organismo Nacional de Procesos Electorales.

Pro & Contra llegó hasta la oficina de Rentas de la Municipalidad Provincial de Maynas y encontró a la jefa Rocío Dávila, quien tras ver el video que nuestra cámara registró trató de justificar el trabajo que realizan las personas designadas a Rentas. Pero no le quedó de otra que reconocer a Ivonne Flores Vargas como trabajadora del área que ella jefatura.

Es una práctica común en autoridades en ejercicio la utilización de los recursos del Estado para hacer campaña política electoral. Lo hizo el gobernador en sus viajes al interior de la región y lo hace en cuanta oportunidad se le presenta. Lo hacen los alcaldes que quieren entornillarse en el poder. Lo hace la alcaldesa de Maynas, Adela Jiménez, que intenta ser candidata al gobierno regional y para lograrlo no ha tenido mejor idea que enviar a personal CAS de la Municipalidad de Maynas para recolectar firmas, tal como lo comprobó Pro & Contra.

Las explicaciones de la jefa de rentas de la Municipalidad Provincial de Maynas, Rocío Dávila, pueden ser tomadas como justificación pero lo que hacen es comprobar que desde esa oficina salen trabajadores para recolectar firmas para la agrupación que intenta inscribir Adela Jiménez para participar en las próximas elecciones. Eso no está mal, pero lo que no está bien es que bajo explicaciones burdas se obligue de alguna forma a los trabajadores de CAS a recolectar firmas para un proyecto político personal que tiene la autoridad de Maynas.

Ahora ante la astucia de la autoridad y al verse descubiertos sus trabajadores en horario de oficina salió la noticia de que ya no tiene pretensiones de postular a las próximas elecciones para el 2018 al gobierno regional. Según la alcaldesa de Maynas Adela Jiménez, ella prefiere seguir trabajando por su pueblo y que no es candidata porque tiene que cumplir su papel y terminar de hacer sus obras de su gestión.

Yo no voy a postular a ningún lado, siempre lo he dicho que no soy candidata. Yo soy una autoridad que el pueblo eligió y voy a cumplir las obras que ofrecí. Al ser una candidata renunciaría a mi gestión y eso será injusto porque yo fui a la que eligió el pueblo y tengo un compromiso grande con ellos. Me pongo a un costado del deseo de la población que me pidió postular pero trabajaré por los asentamientos humanos y toda la provincia, dejaré culminando obras y encaminado varios proyectos, sostuvo Adela Jiménez.

(Visited 44 times, 44 visits today)