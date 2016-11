Todo ha sido irregular en las tapas

“Genarochats” no sabe explicar cuántas se recibieron ni cuántas se distribuyeron

El jefe de Imagen de la DIRESA, –conocido en los pasillos de la DIRESA y fuera de ahí como Genarochats por el tema de las comunicaciones que también el Ministerio Público investiga- Genaro Alvarado, acepta que todavía hay tapas en los almacenes y que para el día de los muertos se entregó en el Cementerio, mientras que Yuri Alegre afirma que todo el proceso fue irregular ya que no se sabe cuántas se recibieron ni cuántas se distribuyeron. Por su parte el dirigente sindical, José González, asegura que esta adquisición es un escándalo ya que se tiene toda la documentación, además “ahí están las órdenes y las pecosas porque lo que se ha recibido no es ni la tercera parte de lo solicitado en el requerimiento” y aseguró el dirigente que no ha ingresado la cantidad de tapas que se ha pagado y “esto es corrupto por todos lados”.

Al ser preguntado sobre el tema de las tapas el jefe de Imagen Institucional de la DIRESA, Genaro Alvarado, dijo que está en la Fiscalía y ya se entregó las pecosas y se ha informado de la distribución, “incluso para el día de los muertos se entregó en el cementerio 3,500 o 2,000 tapas” y que la misma se hace con la firma de formatos que lo tiene el área que hace la entrega. Alvarado agregó que ante el requerimiento del Ministerio Público el área correspondiente les ha facilitado la documentación. El almacenamiento, dijo, se ha dado en dos lugares, “un grupo ingresó a mi oficina en la DIRESA y otro grupo se almacenó en Salud Ambiental”.

Sobre las tapas entregadas al Centro de Salud de Moronacocha donde se hizo firmar una pecosa primero por 22 mil y después de varios meses se reemplazó la pecosa por 2 mil 200, que fueron las que realmente se entregaron, “Genarochats” dijo que en ese puesto se encuentra el doctor Yuri Alegre que siempre quiere salir a los medios a decir todo lo que se le antoja sin recordar “lo que hubo en su gestión en el tema de la Caja Chica”.

“Cuando se entregó las tapas llegaron en tres camiones a mi oficina porque el jefe de Logistica de DIRESA me llamó para decir que querían entregarle, pero en mi oficina no había espacio y solo recibimos 10 costales y me dijeron que podía almacenarse en Salud Ambiental. Luego me avisaron que había dos camiones más con tapas pero tampoco alcanzaba en mi oficina y envíe a Salud Ambiental donde se entregaron poco a poco. Por eso es que existe confusión en la cantidad entregada a Moronacocha”, explicó el funcionario.

Consultado sobre el tema, el médico Yuri Alegre Palomino dijo que en Moronacocha se tuvo que cambiar la pecosa en circunstancias extrañas y seguro porque la Fiscalía ha solicitado los documentos y que no se puede hablar de error, “porque un error se corrige inmediatamente y no cuando han pasado varios meses”.

Por otro lado lamentó que Genaro Alvarado afirme que existen tapas y que en el día de los muertos se entregó en el Cementerio cuando el mismo jefe de Imagen afirma que desde junio está este producto en Salud Ambiental. Sobre los cuestionamientos a su gestión cuando ocupaba la dirección de DIRESA, Alegre dijo que mejor haría el funcionario público Genaro Alvarado en informar sobre la cantidad de dinero que ingresó para el plan de comunicación y cómo lo gastó y ahí se verá que los “Genarochats” fueron para repartir el presupuesto.

Agregó que en la adquisición de la tapas todo el proceso ha sido irregular y hasta la distribución es deficiente y no se puede demostrar cuántas se recibió y cómo se entregó a los beneficiarios. “Han tenido casi dos años para investigarme y lo han hecho pero no encuentran nada irregular, así que me tienen sin cuidado”.

Como se encuentran acatando una huelga Pro & Contra conversó sobre el tema con José Gonzáles, dirigente sindical de la DIRESA, quien al referirse a esta adquisición declaró que no se ha entregado la cantidad de tapas que señala el proceso y por el que se ha pagado puntualmente con fondos que llegaron por emergencia. “Cuando se retire el doctor Herman Silva se va tener acceso a la documentación no sólo de las tapas sino de otros procesos y ahí se comprobará que hemos tenido la razón en nuestras denuncias”, dijo.

