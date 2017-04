Tienen trabajadores que no responde a la empresa

Marco Vargas dio su lectura sobre Sedaloreto:

Según el ex gerente general de Sedaloreto aseguró que hay un perfil para mejorar el agua en Iquitos, pero no hay expediente técnico y no se ha hecho nada, y que esto tiene conocimiento el directorio y la junta de accionistas.

Sedaloreto tiene un cuadro de trabajadores que no responde a la empresa mucho menos a la población. Lo que se necesita es una remoción. Acá está claro que el nuevo directorio no tiene visión, no conocen el manejo de la empresa y en cambio esos directores hasta juicios tienen y ellos siguen buscando a la mafia. Y si vas con esa mentalidad es muy lamentable. Todos sabemos muy bien que el agua está saliendo turbia y que un ingeniero sale con su botellita a decir que el agua es pura y que está bien, por favor esa es mentira. Así informó el ex Gerente General de Sedaloreto Marco Vargas Schrader

Además Vargas Schrader dijo que el directorio es el responsable de lo que está ocurriendo en la empresa.

“Siempre que entraba una gestión, botaban a 100 trabajadores y así ocurría cada vez. Yo recuerdo que en la época de Salomón Abensur hizo la última contratación y ahora están haciendo cada vez más. Sé que han sacado a trabajadores de planta y poner a otros”, manifestó.

Marco Vargas señaló que en esas condiciones no volvería a Sedaloreto tendría que cambiar a sus directores. “Antes había gente profesional pero ahora están poniendo a gente que no responde. Ninguna gestión es perfecta pero yo no regresaría a esa empresa”, finalizó.

