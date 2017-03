Siguen las investigaciones

Caso Humala

1 of 4

Ayer en horas de la mañana el Ministerio Público realizó una diligencia donde se hizo constatación del lugar de los hechos sobre la denuncia que pesa contra el Fiscal de Prevención de Delito por tocamientos indebidos a una menor de edad.

Esta diligencia estuvo a cargo del Fiscal Ulises García Humala quien en declaraciones breve dijo “Se realizó una inspección criminalística y se ha hecho con la colaboración de ambas partes, el tema sigue en investigación y es reservado porque se trata de una menor de edad, eso es todo lo que les puedo decir, declaró.

Abogado Carlos Fidel Humala:

Sospecho que es un acto de venganza

Asimismo el defensor del fiscal Raúl Humala, el abogado y hermano Carlos Fidel Humala Trigoso indicó que todo esto es una calumnia y sospecha que es un acto de venganza. “Se hizo una constatación del lugar donde supuestamente se había cometido los hechos delictuosos que se le imputa calumniosamente al Dr. Humala. Él está de vacaciones y psicológicamente está afectado por esta calumnia tan grave, hasta ahora se ha escuchado a la parte agraviada quien en forma escandalosa expone a su hija, ella es la que expone en los medios, ella es la que constantemente habla de esta denuncia. El señor Raúl Humala tiene derecho a declarar al final de las investigaciones preliminares. Acá él no tiene que limpiar ningún nombre porque su nombre está limpio. Habrá una resolución final ya sea fiscal o judicial donde se le va a declarar inocente de los cargos calumniosos que se le ha imputado. No entiendo como la vecina del Dr. Humala haya declarado esas cosas, ni él se imagina porque lo hizo, él es fiscal de prevención de delito y como tal a chocado con organizaciones criminales y es posible que todo esto sea una venganza y no sabemos los motivos. La niña varias veces ha ingresado a esta vivienda, el Dr. Humala ha trabajado con varios niños y niñas, tiene el apoyo de muchos padres de familia. Yo sospecho que todo esto es una venganza y lo que se viene después es la calificación que hará el fiscal y nosotros tenemos testigos que el Dr. Raúl Humala salió a trabajar ese día. Evidentemente la niña ha sido manipulada y ha sido enseñada para que diga esas cosas”, manifestó.

Marleth Díaz Mori:

Hice lo que cualquier madre haría en denunciar este caso y confío en la justicia

La mamá de la niña reafirmó su denuncia y mantiene su posición de que el Dr. Raúl Humala Trigoso hizo tocamientos indebidos a su menor hija de 9 años y aseguró que no tienen nada contra el fiscal y muchos menos es una venganza. “Lo único que quiero es justicia, cuando mi niña me contó lo que le había pasado, simplemente fui a denunciar este hecho. Actué como cualquier madre haría en este caso, en querer justicia. Mi niña está recibiendo apoyo psicológico y está yendo normal al colegio. Sé que el abogado del fiscal Humala va a ser todo lo posible por defender a su hermano y quiero dejar en claro que no hay ninguna venganza y mucho menos estoy manipulando a mi niña. Ella solo tiene 9 años y se sintió mal cuando el fiscal la tocó y le pidió que sea su enamorada. Por Dios, es solo una niña y el mismo Dr. Humala él día que pasó este incidente vino a mi casa a pedirme disculpa y que no quería que esto salga a la luz porque era una persona respetable y sobre todo porque es un fiscal. Yo confió en la justicia y sé que llegará para mi familia”, declaró la mamá.

Dato:

El Dr. Raúl Humala Trigoso se encuentra con licencia de vacaciones y está en la ciudad, no está haciendo uso de su cargo. Declarará al final de este caso pero su abogado dijo que está muy afectado por lo que le está pasando.

Dato:

La menor de edad ya pasó por la cámara Gesell y está recibiendo apoyo psicológico después de haber pasado por un trauma.

(Visited 46 times, 46 visits today)