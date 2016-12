Siguen exigiendo agua

Este último fin de semana hicieron cola en Sedaloreto

Los vecinos de varias zona sindicaron que si sigue este problema vendrán a la planta de Sedaloreto a protestar con baldes en malo exigiendo agua potable.

Este último fin de semana los pobladores de varios asentamientos humanos y de las mismas calles principales del centro de la ciudad se encontraban preocupados debido a la falta de agua durante horas y en otros lugares desde hace días que no veían llegar el líquido elemento.

Debido a este problema los ciudadanos totalmente indignados de no contar con agua en todo el día, no tuvieron mejor idea que ir a exigir ese servicio hasta la planta de agua potable de Sedaloreto. En vehículos en fila iban llegando poco a poco a los pobladores con sus baldes para que les puedan dar agua para que preparen sus alimentos. “Estamos desesperados no tenemos agua todo el día, no sabíamos que hacer y decidimos venir todos los vecinos de una zona hasta la planta de Sedaloreto para exigir que nos den agua. La gente está viniendo con sus baldes porque no hay agua, estamos rodeados de ríos y no es posible que estemos con este mal servicio”, expresó una madre de familia.

Muchos pobladores manifestaron que esperan la promesa de que el agua iba a llegar hasta el tercer puso pero ni siquiera hay agua en una hora, apenas llega a los 10 minutos y se va. Y lamentaron que sus recibos vienen con un monto muy alto y hasta con orden de corte debido a que muchos no pagan debido al mal servicio que reciben.

