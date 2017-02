Siento decepción y vergüenza

Max Chávez ex militante de Perú Posible

Max Chávez piensa que la mitad de los peruanos realmente están malogrados y hay una mitad de que son útiles y que hasta ahora no se animan entrar a la cuestión política, sacar el pecho y salir adelante para el desarrollo de nuestro país.

El ex militante de Perú Posible, Max Chávez dijo que él se fue del partido desde el momento que Alejandro Toledo hizo una alianza con Yván Vásquez de Fuerza loretana desde ese momento yo de manera abrupta y decepcionado me retiré y no pude quedarme, no iba aceptar esa alianza con una autoridad que ha demostrado ser corrupto.

Sobre la situación que viene a travesando Alejandro Toledo indicó que es una pena para los peruanos, la mayoría de los militantes han gobernado teniendo intereses y los gobernantes no han pensado en el desarrollo del país, un país con tantas riqueza, historia y cultura, todo porque han antepuesto sus interés personales.

Además manifestó que siente una decepción como exmilitante, persona y paisano de Alejandro Toledo, “Es una vergüenza para un departamento tener una paisano así envuelto en estos actos de corrupción. N o se puede justificar la corrupción ya que no hay forma”.

Chávez señaló que la corrupción está en todos los gobernantes, ninguno se salva y que los ciudadanos debemos convocar a las personalidades ilustres para que ingresen a la política.

