¡¡¡Se pagó a empresa antes que entregue factura!!!

El gobierno de Fernando Meléndez no sólo hace pocas cosas para el desarrollo de Loreto. Sino que lo poco que hace lo hace mal. La administración de las embarcaciones denominadas “Productivas” desde que comenzó la gestión actual ha estado de escándalo en escándalo. Lo último ha sido los gastos que se hace desde la Dirección Regional de Agricultura de Loreto para que funcione la Productiva III. Esta nave ha sido entregada en uso a Agricultura por la sede central del Gobierno Regional de Loreto el 18 de mayo. Y ese mismo día se procedía a contratar a una empresa para la evaluación y mantenimiento del motor de la embarcación por más de 11 mil soles. Pero dos días antes, según los documentos internos de la DRAL, la empresa cotizaba el trabajo de “evaluación y mantenimiento”. Aquí un poco de la historia donde se da a conocer que se pagó a la empresa vía depósito bancario antes que presente su factura. Y todo esto lo sabía el director Rafael López Vásquez.

El 18 de mayo del 2017 el director de la Oficina de Bienes Regionales y Patrimonio de la Región Loreto, Adolfo Cossi Casas, entregó la Productiva III bajo la modalidad de traslado en uso al director de la Dirección Regional de Agricultura de Loreto, Rafael López Vásquez. En esta acta como se ve no se indica en qué condiciones se recibe la embarcación. No se hizo un inventario de lo que existía en la nave. Vale decir, Rafael López Vásquez, simplemente recibió.

Pero el mismo 18 de mayo el representante de la empresa Cummins presenta una proforma para la evaluación y mantenimiento de la Productiva III donde se indica que se gastará más de cinco mil soles en repuestos. ¿Cómo se establece el monto del gasto e repuestos si es que no se había hecho ninguna evaluación? Y se señala que después de esta evaluación y mantenimiento se intentará arrancar el motor y después que arranque se realizará las pruebas de funcionamiento y toma de parámetros. Pero eso no es todo. Porque la cotización fue generada el 16 de mayo, es decir dos días antes que se firme el acta de transferencia entre Rafael López Vásquez y Adolfo Cossi. ¿Por qué se pidió cotización antes de esa transferencia? Ambos funcionarios podrían ensayar respuestas.

Luego de varios meses el motor no arranca. Pro & Contra llegó al lugar y comprobó el estado en que se encuentra la embarcación. El motor está en el lugar que le corresponde pero no funciona. Ya se pagó S/. 11,787.16 soles. La misma empresa contratada en la propuesta inicial advirtió que si después del mantenimiento y acondicionamiento “se determinara la necesidad de algún repuesto y/o actividad adicional, se realizará una nueva cotización por los repuestos adicionales y la mano de obra que este involucre, la cual deberá contar con la aprobación del cliente para su ejecución”. A las 10.25 am el representante de la empresa entrega su cotización en la Unidad de Abastecimiento, es decir a los pocos minutos de firmada la acta de transferencia. Todo esto fue el 18 de mayo. Ese mismo día el encargado de la oficina de Abastecimiento y Servicio Auxiliar de la DRAL, Carlos Antonio García Caballero, envía el oficio No. 366 al administrador Jesús Parra Rodríguez donde solicita certificación para el gasto. El documento tiene las 13.05 horas de recepción.

El 23 de mayo se aprueba la certificación presupuestal con la firma del licenciado Jair Vásquez Oroche y el 24 de mayo se firma la Resolución Administrativa No. 079-2017-GRL aprobando el giro del dinero a nombre de Julio Raúl Madueño Soldevilla y que tiene un plazo de tres días después de haber terminado la actividad para rendir cuenta documentada.

El 29 de mayo se entrega los fondos –según sello de Tesorería- a Madueño Soldevilla y éste realiza el depósito a la cuenta de Distribuidora Cummins Perú SAC. Recién el 6 de junio Distribuidora Cummins, cuya sede principal está en el Callao, emite la factura electrónica No. 864, es decir 8 días después de haber recibido el dinero en su cuenta. No es un procedimiento habitual recibir primero el dinero en la cuenta y luego emitir la factura. Aquí se hizo así. Y aquí aparecen los más altos funcionarios de la DRAL, incluido el director Rafael López Vásquez. Pues junto con Julio Madueño Soldevilla y Jesús Parra Rodríguez firman la rendición de fondos por encargo el 8 de junio.

El trabajo que desarrolló la empresa demoró menos de dos días. Empezó el 31 de mayo a las 9.40 de la mañana y terminó el 1 de junio a las 17.40 de la tarde. Sin embargo, en el informe que presenta Cummins se indica que el 24 de agosto del 2016 el Gorel solicitó inspección de los motores de las naves Productivas I, II y III y existen documentos al respecto. El 24 de abril del 2017 el mismo Gorel solicita una nueva inspección al motor solamente de Productiva III y la se emitió un informe. Sin precisar fecha se indica que “en mayo del 2017 el cliente Dirección Regional de Agricultura (DRA) solicita la inspección y correctivos menores de acuerdo al informe del 24 de abril”.

El informe técnico señala que “luego de la evaluación el cliente manifiesta que su motor se encont5raba operativo, hasta que sufrió una inundación la sala de máquina de le embarcación producto de la creciente del río, esto provocó que el motor quede inoperativo desde entonces”. Se añade que “de este motor se extrajeron piezas para poder dejar operativo el motos QSL9M de las otras embarcaciones Productiva”. Concluye el informe con “en la actualidad su motor se encuentra inoperativo, razón por la cual el cliente solicita a personal de Distribuidora Cummins, la inspección de su motor con desmontaje parcial y poder llegar a determinar el estado de los componentes afectados y la operatividad de los mismos”.

