Se necesita implementar más juzgados en la Corte de Justicia de Loreto

El doctor Guillermo Arturo Bendezú Cigarán habla sobre el trabajo que desarrolla diariamente en el Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, referente a las audiencias que realiza y sobre lo que opina el presidente de la Corte respecto a que los magistrados manipulan la reprogramación de las audiencias. Dijo que no sé a qué se ha referido el doctor Guillermo Felipe cuando habla de que los jueces manipulamos las reprogramaciones de las audiencias. Es un término poco adecuado e infeliz por decir lo menos el utilizado, lo cual se puede prestar a varias interpretaciones; término que rechazamos los jueces tajantemente, considero que el presidente de la CSJLO usó un infeliz término en la entrevista concedida, pero, no creo que haya sido su intención; aunque no estaría demás que el propio presidente de la Corte lo aclare, a efecto de evitar malestar entre los Magistrados.

Por otro lado, en lo referente a que las audiencias duran 15 minutos y estas no son bajo ningún punto positivas para resolver prontamente los casos indicó; estamos plenamente de acuerdo con lo manifestado por el presidente de la Corte. Pero alguien se ha preguntado por qué ocurre esto. Son varias las razones. Una de ellas es que son varias las personas que programan las aperturas de los procesos, no son los magistrados como se dice. Y el Área administrativa que es la llamada a hacerlo lo hace sin observar las normas establecidas. Por otro lado la carga excesiva de procesos existentes y el derecho de todos los justiciables de tener un juicio pronto y por otro lado la falta alarmante de órganos jurisdiccionales. Lo lamentable es que hasta la fecha en vez de ganar juzgados nos los han quitado. Eso sumado a otros problemas que no es del caso comentar por el momento (estructura, logística, capacitación, entre otros) está llevando al abismo y al fracaso este nuevo sistema procesal.

Cómo podemos pretender por ejemplo que existan solo tres Juzgados unipersonales y estos a su vez conformen el Colegiado con competencia a nivel regional. Usted cree que del Daten del Marañon van a venir los Órganos de Prueba del Ministerio Público, para que este pueda probar su Teoría del Caso. Igual sucede con Requena, Ramón Castilla, etc. Una pobre niña violada , que tiene que venir acompañada de su madre cinco días en una lancha y con su dinero , obviamente no lo va a hacer, salvo que el caso sea emblemático o mediático . Pues ahí si todos colaboran, pero son cientos de casos que se pierden por falta de pruebas y luego acusan al Ministerio Público y al Poder Judicial de que generamos impunidad. Y ello es ridículo. Lo cierto es que el Gobierno Central nunca puso un debido interés a que se implemente de buena forma este sistema procesal e Iquitos con la geografía que tiene; mereció y merece un presupuesto y tratamiento especial para implementar debidamente este nuevo sistema. Pero eso no lo ve ni la ETI, ni nadie ni mucho menos el Gobierno Central. Este sistema tiende a fracasar del todo si no se hacen los correctivos de manera urgente.

Bendezú Cigarán dijo también: En cuanto a mi Juzgado, si es posible llevar Audiencias cada 15 o 20 minutos , debido a que son delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción y Omisión de Asistencia Familiar ; culminando las audiencias con sentencia y cuando no va la parte acusada se le declara Reo Contumaz. Sin embargo, voy a tener que programarlas a partir de ahora cada 60 minutos ya que por Resolución del Presidente de la Corte, se me ha trasladado la dirección de debates de todos los procesos que ve el Colegiado. Parece mentira pero es verdad. ¿Cuál fue la razón? La ignoro; pues la propia resolución no lo dice; ni la razón que la motiva ni la base legal.

PC : ¿Pero es facultad del Presidente de la Corte hacer eso ?

Obviamente que no, solo basta leer la Ley Orgánica del Poder Judicial para darse cuenta de ello . Lo único real de todo esto es que es materialmente imposible que un solo Juez de tres que conforman el Colegido sea Director de Debates de todos los procesos. Esa decisión, por decir lo menos es irregular, y deberá ser reformada lo más pronto posible. No hay corte en el país que haya tenido un caso similar, al margen que es humanamente imposible que una sola persona realice esa maratónica labor. Sin embargo estoy seguro de que será corregida prontamente.

PC :¿Y si no la corrige ? Bueno hay Instancias.

PC: ¿Se ha escuchado en los pasillos , que no quieren trabajar audiencias hasta las ocho de la noche. Es cierto eso?

Lo hemos venido haciendo, pero todo tiene un límite. Repito somos seres humanos; no robots. Necesitamos mente despejada para hacer buenas resoluciones. Sabe usted acaso que una vez concluida las audiencias tenemos que ir avanzando nuestras sentencias. Dígame Usted .¿ Con qué tiempo?., se preguntó el doctor Guillermo Bendezú.

