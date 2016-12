Se metió debajo del carro de directora de la DREL

Marisol Del Aguila en medida de protesta:

Para el día de hoy, desde las 06:00 de la mañana estarán nuevamente los administrativos en el frontis de la DREL para hablar con la Directora Ewelin Arévalo.

Totalmente molestos e indignados se encuentran los administrativos de la DREL debido a que se está truncando el pago del beneficio de la 037, que por capricho de la Administradora de la DREL Marioly Oliveira no se está dando el pago porque no quiere que se toque el dinero a pesar que hubo un acuerdo con la Directora. Por falta de pago se perjudicarán a más de 2 mil empleados públicos.

La dirigente Marisol Del Aguila al ver la negativa de los funcionarios y de la misma directora de Educación de Loreto Ewelin Arévalo en no querer que se resuelva el problema no tuvo mejor idea que meterse debajo del carro de la directora de la DREL en medida de protesta ya que no la iban a dejar salir hasta que les paguen.

“Estamos reclamando nuestros derechos, habíamos quedado con la Directora de la DREL de que nos iban a pagar hoy pero ahora nos salen que no hay presupuesto y que no se hará nada, pero sabemos muy bien que plata hay y la que está truncando nuestro pago es por la Administradora de la DREL, Marioly Oliveira. Si estoy debajo del carro es porque soy una dirigente luchadora y no permitiremos que se burlen de nosotros, vamos a permanecer acá y traeremos carpas. Nuestros hijos están esperando su regalo de navidad y ahora no vamos a poder comprarles nada, eso es injusto”, resaltó Del Aguila.

Otro de los administrativos dijo que están reclamando el pago de sus beneficios de la 037, luto y sepelio, “Ese dinero nos corresponde por derecho y la directora en complicidad con la administradora han devuelto el dinero al Gorel, si eso era para que nos paguen, estamos muy mortificadas”, expresó.

