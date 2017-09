Se darán mayor prioridad a los procesos de reos en cárcel

Presidente de la CSJLO habló claro sobre la aplicación del NCPP en Loreto

Saldrán de prisión si es que el juez determina si son inocentes o culpables, y evitaremos las salidas por exceso de carcelería.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto doctor Manuel Humberto Guillermo Felipe en diálogo con Pro & Contra habló sobre temas importantes ligados al quehacer judicial.

Con relación a que el Perú esté ocupando los primeros lugares en prisión preventiva en Suramérica dijo; una de las críticas de organismos internacionales de derechos humanos es el alto índice de prisiones preventivas que se está dando en nuestro país, la razón es un mal entendimiento del sistema de garantías que es el NCPP; lo que corresponde y ya se está haciendo es un agresiva campaña de capacitación tanto a fiscales quienes son los que piden la prisión preventiva y a jueces quienes hacen el control, además existe un control acucioso con el análisis de los pre supuestos que implica adoptar una prisión.

El problema está en el entendimiento de nuestra sociedad que tiene un rasgo inquisitivo y en tanto el juez es el que debe poner ese equilibrio y las garantías, y cuando un fiscal tiene un caso y la prensa hace “bulla” el fiscal normalmente pide prisión, de manera que si los hechos nos son graves y si el juez lo suelta , el juez es el culpable, pero no es así, el sistema penal brinda las razones para escuchar en ese caso concreto no corresponde una prisión, pero lamentablemente la población no entiende hasta el momento cual es el rol del juez para que la población se siente segura y encarcelara imputados en casos graves y aquellas en donde no existe peligro procesal se lleve la investigación en libertad. Pero; tan distorsionado está la situación que incluso los líderes de opinión cuando se dicta una prisión preventiva dicen que alguien ha sido sentenciado por nueve meses, pero; eso no es una sentencia es una medida provisional parta evitar la fuga del investigado en cuanto dure la labor del fiscal (Investigación), pero se llega a decir que es una sentencia de nueve meses, cuando en rigor solo es una medida para definir si es culpable o inocente.

El rol del juez es dar seguridad a al población, es decir la acuciosidad de su función debe ser muy efectiva, porque a veces la policía echan mano al primero que encuentran y es entonces el fiscal el que tiene que ver si hay elementos claves y directos para establecer si corresponde dictar una prisión, pero normalmente esos no se hace, pero, para eso está la segunda instancia que es la sala de apelaciones para que corrijan el mal proceder del fiscal o el juez.

Sobre las discrepancias existentes entre el presidente del PJ y el fiscal de la nación mencionó que una de las controversias son los cuadernos de extradición para traer a los peruanos para que sean juzgados en nuestro país, ahí existe un “peloteo” porque unos y otros se echan la responsabilidad del porqué no camina es decir , eso refleja que el código establece roles, porque antes todo lo hacía el juez, es por eso que toda la culpa tratan de echarle al juez, sin embargo si queremos ser garantistas, el juez es el que hace el control de la actividad fiscal, y si el juez estableció que el cuaderno este incompleto o carece de fundamento , entonces lo que corresponde al fiscal en obediencia a la decisión judicial es cumplir con todo lo que falta al cuaderno de extradición, y no es que el juez esté apuntando por una impunidad, lo que pasa es que su deber es hacer el control para que estén bien hechas tanto del fiscal como del abogado defensor.

Por otro lado habló sobre las salidas excesivas de internos del penal por exceso de carcelería, dijo no se ha podio manejar adecuadamente el sistema penal, normalmente se echa la culpa a la excesiva carga procesal que soportan los juzgados, sin embargo; hemos verificado que es más que todo es por agendamiento de audiencias, y los ciudadanos que tienen procesos y están libres pueden esperar un poco más el inicio de sus juicios, y los que están presos tienen la primera prioridad para que sus juicios concluyan y; solo determinando se concluya con la inocencia o absolución recién puedan salir de las rejas, pero ; acá es al revés se les encierran y se olvidan de los presos y cuando está por vencer el periodo de prisión nos acordamos y recién se quieren hacer juicios maratónicos y rápidos sin todas las garantías.

La presidencia de la CSJLO ha dispuesto reprogramar las audiencias de reos libres para dar la máxima prioridad a los reos en cárcel y para que estos salgan en libertad si es que son declarados inocentes por el juez.

Hemos exhortado a los magistrados para que no estén manipulando la reprogramación de audiencias, eso por ley es una actividad solo del área administrativa y se les ha empoderado a estos últimos para que programen las audiencias según la complejidad del caso, no puede darse una programación de audiencias cada quince minutos y en ese tiempo recién se está conociendo las partes , y luego se va hacer la interrogación al imputado, agraviado, testigos, peritos, es decir las mini audiencias han sido un fracaso y se ha dispuesto que el especialista que es un abogado estudie el caso para que se dé el tiempo razonable para concluir en lo posible en una sola audiencia y de esa manera juicio comenzado debe ser juicio concluido, enfatizó.

Sobre la creación de un nuevo juzgado unipersonal mencionó, que hay el ofrecimiento del equipo técnico del NCPP en Lima y se ha hecho la solicitud y sustentación correspondiente, el trámite está en sus aprobación por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por lo que todo pare indicar que vamos a tener el Cuarto Juzgado Unipersonal Penal a fin de aligerar la carga procesal en los juzgados unipersonales destacó el doctor Guillermo Felipe.

