Rusbel sería el “Primer Damo” en Maynas

Regidor Ruller Cárdenas:

El regidor de la Municipal Provincial de Maynas, Ruller Cárdenas, dijo que siguiendo con la tradición de llamar a la esposa del Presidente de la República como “Primera dama” lo que correspondería en la municipalidad es llamar como “Primer Damo” al esposo de Adela Jimenez, Rusbel Ferry, quien en los últimos días ha provocado controversia por la injerencia que tendría en las decisiones de la autoridad edil.

Cárdenas expresó también que “no me molesta que me consideren defensor de la gestión de Adela porque creo en esta administración”, a la vez que recordó que cuando el señor Ferry y Adela contestaron sobre el tema de la injerencia de uno de ellos en la gestión, la alcaldesa dijo que “es mi esposo, yo no lo puedo negar, tengo que tener unas orientaciones”. Cárdenas habló del tema y dijo que no se ha presentado ninguna denuncia formal al respecto y los regidores que piensa así deberían hacerlo.

Aunque no quiso abundar en detalles sobre aquello de “leyenda urbana” a la que se refirieron anteriormente tanto el propio Rusbel Ferry como su colega Billy Arévalo, el regidor Cárdenas expresó que no se debe hacer escándalo de esta situación.

Cuando habló sobre el expediente técnico y la supervisión de la obra de pavimentación dijo que la empresa constructora no pudo prever qué se iba a encontrar debajo de las pistas y lo que se ha tratado es de trabajar de acuerdo a las opiniones de Sedaloreto y OPIP. “Cuando usted destapa la obra de los chinos encuentra cosas increíbles y en gran parte los problemas que se tiene es por eso”, dijo.

Sobre las plazas también paralizadas Cárdenas afirmó que ese dinero no lo paga el Municipio y que CIVA ha tenido el problema del famoso alcalde de Yarinacocha en la que no tiene nada que ver Maynas pero por una cuestión de ética se tuvo que suspender hasta que se arregle administrativamente. “Hay vicios ocultos en esas obras pero no están paralizadas sino que se ha disminuido el ritmo”, aseguró.

