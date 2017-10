Roban motocarro del mercado Cardozo

Inseguridad total

La familia ya puso su denuncia y esperan poder recuperar el motocarro que es su herramienta de trabajo.

Ayer en horas de la mañana un padre de familia sufrió el robo de su motocarro de marca Honda color rojo con placa de rodaje 39466-L, en la playa de estacionamiento del mercado Manuel Cardozo Dávila. Este hombre al ver que su vehículo no se encontraba en el lugar donde lo dejó, se dirigió donde el dirigente el sr. Guido y denunció lo que le había pasado.

Pero grande fue su sorpresa que el dirigente les respondió que la persona encargada del parque de estacionamiento no se había ido a laborar porque se encontraba borracho y que ellos no tienen nada que ver con eso y que el serenazgo que se encuentra en el interior del mercado no están obligados a cuidar las motos y motocarros de las personas.

La victima le preguntó al dirigente cual es la seguridad que brinda el mercado, con que confianza van a venir a hacer compras si no van a tener la seguridad necesaria, para que están tantos serenazgo ahí.

Ante estas interrogantes el ciudadano obtuvo nuevamente como respuesta que ellos son solo seguridad ciudadana y que no tienen ninguna responsabilidad con lo sucedido “En ese mercado no se cuenta con cámara de seguridad, el servicio es pésimo, no hay un orden en ese centro de abastos, todo es un desastre”, manifestó la víctima.

