Reynaldo Cruz: El Maestro de la música y su legado musical

Por: Raúl Herrera Soria

Recogido -como envuelto en un sueño nocturno- fue encontrado el maestro Reynaldo Cruz Carreño; su cuerpo inerte, sin vida, llegaba a una hora del final del 2016.

Pocos, muy pocos lo acompañaron en su velatorio el primer día del nuevo año. La memoria de los actuales seguidores de la música no sabe de él, del grande que se fue.

“Reynaldo Cruz Carreño empezó su carrera musical en 1944, como pianista en un programa de Radio Mundial llamado “Radio Club Infantil” (en realidad era una sección del programa “Radio Club”), donde empezaron a hacer sus pininos, entre otros, “Los Aztequitas”(que después se convirtieron en los Hermanos Zañartu), Teresita Velásquez, Eddy Martínez, Rulli Rendo, Edith Barr y Alicia Maguiña. Acompañaba a Cruz Carreño otro pianista, Alfonso Wong, y animaba Violeta Cáceres. La dirección corría a cargo de Maruja Venegas.

Reynaldo Cruz grabó (con el acordeón de Walter Zegarra en el lado 1 y varios artistas en el lado 2), en 1961, un LP para El Virrey titulado “Quince años tiene mi amor”, y al año siguiente otro LP. El disco no indica quiénes conformaban los “Gigantes del Ritmo”, pero, a juzgar por el sonido, no deben haber sido más de tres personas (en “Quince años tiene mi amor” eran más). Lo curioso de todo esto es que, siendo Cruz un pianista, no se escucha este instrumento en este álbum, más aún, el acordeón es tan prominente que cualquiera diría que es el álbum de un acordeonista. En líneas generales, este LP es bastante sencillo.

Ambos lados de este LP están formados por tracks continuos, pero el contenido del lado 1 no es en realidad un potpurri, porque al terminar un tema, hace “fade” y empieza otro. Ahí están las versiones de Cruz para “Happy Birthday, Sweet Sixteen” de Neil Sedaka, “Mira cómo me balanceo” (Guarda come dondolo) de Rossi y Vianello, “Magia Blanca”, que no es sino una versión en español de “Devil Woman” de Marty Robbins (no “Rubbins”, como aparece en los créditos) y finalmente “La Tierra”, que es simplemente una versión del conocido tema “I will follow him” cuya autoría es objeto de bastante discusión.” (Cita extraída de vinilosperuanos.blogspot.pe, publicado el 2012 en el artículo “Reynaldo Cruz y sus gigantes del ritmo).

Sin lugar a dudas fue una figura notable de la música internacional en el Perú y en Iquitos ni qué hablar. Estuvo siempre vinculado a Radio Mundial y así como también a Radio Victoria, se adaptaba de lo internacional rápidamente a la música criolla.

Quienes lo recuerdan en el ambiente artístico capitalino indican de su matrimonio con una dama iquiteña que lo trajo a vivir en la capital de Loreto. Los cultores de la música en el Perú lo recuerdan como el maestro, el Pianista de Radio Club Infantil, forjador de muchos astros y estrellas del Perú.

En Iquitos se ganó bien su espacio, compitiendo música a música en la popularidad con otro grande: Orlando Cetraro de Souza, ambos propietarios de caudalosos seguidores que llenaban las salas de baile de la capital loretana al frente de fabulosas orquestas de los años 60s.

Fue un impulsor musical nato y es por eso que es reconocido por la sociedad iquiteña que asistió posteriormente al encuentro de su calidad en su salón de piano bar, instalado en el centro de esta urbe amazónica.

Reynaldo Cruz Carreño ha dejado de existir en Iquitos.

