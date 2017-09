Reviviendo monstruos

Recuerdo que una vez estuve en el Aeropuerto “Jorge Chávez” en Lima para viajar a Iquitos y unas horas después explotaba un coche bomba. Me dejó sin palabras que la violencia estuviera cerca de mí, a unos metros. Algunos compañeros de universidad terminaron en las filas de Sendero Luminoso (SL) y nos enteramos de su pertenencia por la televisión quedándonos de piedra y un montón de preguntas. Era un momento difícil. La sensación generalizada era que los terroristas de SL estaban ganando la guerra y que el Estado respondía como podía. Muchos no lo pensaron más y emigraron a diferentes países. Me viene a la memoria a amigas y amigos rebuscando ancestros europeos o asiáticos para hacer maletas e irse del país. Curiosamente, SL acometía contra un Estado cada vez de mínimos porque se aplicaban políticas de shock o de ajuste como solían decirnos en las noticias. Perú nunca llegó a gozar de un Estado de bienestar y era débil, era y es un estado oligárquico, pero las ideas liberales y de SL lanzaban dardos contra él. Todos los que caminamos a la tercera edad sabemos lo que fue la violencia en Perú. La violencia dejó muchas vidas truncadas y la que más sufrió la población andina quechuahablante. Pero a los veinticinco años de la captura del principal responsable de las muertes ejecutadas por SL tengo la impresión que los peruanos y peruanas poco hemos aprendido de la lección en ponernos en el lugar de los otros. Hace unos días liberaron a una integrante de SL (que prestó su casa para esconder a su jefe) que cumplió pena de cárcel, veinticinco años y hemos respondido con apedreamiento público insano ¿por qué a ella?, ¿por qué era mujer? Ha emergido a ese monstruo autoritario que llevamos dentro los que nacimos en ese país amazónico- andino. Para más inri, entrevistan a un general de la policía vinculado a la familia Fujimori y lo único que hace es echar hez a la izquierda como si la izquierda no hubiera tenido también sus muertos. De paso, muy ufano, echa por tierra a la libertad de expresión citando que los senderistas leían a Marx, Lenin, Mao como si fuera veneno, ignorando el pobre hombre que los de SL eran revolucionaros que leían manuales sobre esos autores (la frase es de Carlos Iván Degregori) y que no iban a la fuente ¿así hacemos patria? Desgraciadamente, seguimos resolviendo los problemas de manera autoritaria, SL también fue autoritario. Hay que discutir políticamente a SL eso es lo que nos falta para disuadir a que el terror otra vez nos oscurezca.

