RESULTADOS GENERALES DE ENCUESTA ELECTORAL DE INTENCION DE VOTO PARA GOBERNADOR REGIONAL, ALCALDE PROVINCIAL Y ALCALDES DISTRITALES (23 y 24 de Febrero 2018)

Toda encuesta es un retrato del instante, una instantánea del momento. Las cifras y los nombres consignados entonces no son definitivos. Otras cifras y otros nombres pueden aparecer en el término de la distancia. La encuesta que aquí presentamos nos revela la preferencia de un sector de la población y puede ser la manifestación de tendencias globales de los votantes. Es decir, se trata de un muestreo que revela nombres y preferencias que bien pueden confirmarse en el día de las elecciones. Desde luego, no todo está dicho, las cifras y los nombres pueden variar de aquí al 7 de octubre del presente año, porque el porcentaje de los que no saben y no opinan es bastante alto en cada segmento. Lo importante de la encuesta es que revela un estado de ánimo, unas preferencias por determinados candidatos, como una referencia cuando todavía falta bastante para el día de las elecciones.

RESULTADOS PORCENTUALES

Gobierno Regional

Si hoy fueran las elecciones regionales ¿por cuál candidato o agrupación política nacional o regional votaría Ud.?

Elisbán Ochoa 25,8%

Jorge Mera 24,0%

Iván Vásquez 1.3%

Juan Baldeón 0,5%

Percy Flores 0.3%

No Sabe / No opina 48,1%

Alcalde Provincial de Maynas

Si hoy fueran las elecciones municipales ¿por cuál candidato, o agrupación política nacional o regional para alcalde de la provincia de Maynas votaría Ud.?

Francisco Sanjurjo 25,8%

Jorge Monasí 19,8%

Rosío Torres 2,0%

Adela Jiménez 0,4%

No Sabe / No Opina 52,0%

Alcalde de Punchana

Si hoy fueran las elecciones municipales del distrito de Punchana ¿por cuál candidato o agrupación política nacional o regional votaría Ud.?

Olmex Escalante 35,0%

Jane Donayre 30,0%

No Sabe / No Opina 35,0%

Alcalde de Belén

Si hoy fueran las elecciones municipales del distrito de Belén ¿por cuál candidato, o agrupación política nacional o regional votaría Ud.?

César Vidaurre 31,7%

Gerson Lecca 8,3%

No Sabe / No Opina 60,0%

Alcalde de San Juan

Si hoy fueran las elecciones municipales del distrito de San Juan Bautista ¿por cuál candidato, o agrupación política nacional o regional votaría Ud.?

Martín Arévalo 28,0%

Joel Parimango 19,0%

Víctor González 3,0%

Erika Vega 1,0%

No Sabe / No opina 49,0%

DIRECTOR DE ENCUESTA

Econ. WALTER JAIME RIOS BABILONIA

