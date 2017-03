Respaldan informe de OCI y piden salida de funcionarios

Regidores hablan sobre la obra de la plaza 28 de Julio

Ayer se llevó a cabo la sesión de consejo extraordinaria y acudieron 11 regidores, todos se mostraron preocupados por el tema de la plaza 28 de Julio y coincidieron que se debe retirar a los funcionarios envueltos en este escándalo de la obra.

La regidora de Maynas Katherine López Vela indicó para ProyContra que tiene conocimiento de OCI sobre la obra de la plaza 28 de Julio y para ella el problema viene de la unidad ejecutora de estudios y proyecto. Por tal razón exige la salida de los funcionarios que tiene que ver con esta obra. “Un buen perfil y un buen expediente va traer un buen resultado, pero los responsables son los de esa área y eso pasa porque no tenemos profesionales a ese nivel. No son los idóneos y deberíamos tener ingenieros con experiencia. Los que tenemos deberían renunciar”, expresó.

Asimismo el regidor Moisés Panduro dijo que desde que se inició la obra ya hubo irregularidades y que el informe de OCI menciona que la estructura no es la adecuada y los pisos tampoco, hasta el fluido eléctrico tienen problemas porque a cada rato se va la luz y eso es un verdadero desastre. En efecto, el informe señala que la obra tiene un “valor estimado no confiable” y que además “no tiene las condiciones de calidad requeridas”. Dejando el tecnicismo legal, lo que dicho informe dice es lo mismo que hemos venido diciendo en todo este tiempo: que esa obra está sobrevalorada, que allí no hay por ningún lado un gasto de 800 mil soles, que las estructuras se están desmoronando, que los pisos se están rajando, que en suma la obra es un fiasco y un dinero público perdido, declaró.

Andrea Vásquez, regidora de Maynas señaló que esta obra aún está en trámite y que control interno ya ha dado una apreciación sobre este tema y solo hay que esperar. La empresa contratista tiene que subsanar y hacerse cargo de las observaciones ya que hay una carta fianza. “Yo he visitado la plaza y está al servicio de la población pero de que hay observaciones las gay y eso debe resolverlas la misma empresa. Hasta que no haya un informe definido de OCI no puedo sacar conclusiones. Lo que si fue preocupante es que la plaza no haya tenido las rampas que por ley deben tener para las personas con discapacidad”, manifestó.

El regidor Víctor Gonzales sostuvo que ha visitado la plaza hace una semana y evidenciaron algunas fallas, “Nos preocupa esta situación de la plaza. Observamos que los funcionarios no solo en esta obra tienen mucha responsabilidad y la alcaldesa debería evaluar el desempeño de cada uno de sus funciones. Para mí deberían ser retirados. También dudo sobre el atentado que sufrió la plaza 28 de Julio sobre el combazo que recibió ya que nunca nos notificaron”, detalló.

La alcaldesa de Maynas, Adela Jiménez reafirmó que los medios de comunicación están tratando de desprestigiar su gestión ya que se está entrando a una contienda política y aseguró que no existe ningún informe de OCI de alguna sobrevaloración de la plaza 28 de Julio.

De igual manera el regidor Genaro Alvarado dijo que deberían renunciar el Gerente General Carlos Pezo y el Gerente de Obras Cristian Rodríguez porque no fueron capaces de realizar una buena labor ya que está muy cuestionada la rehabilitación de la plaza 28 de Julio. “Acá los responsables deben renunciar y para mí esto recae directamente en las cabezas de los gerentes y de los funcionarios. Realmente esta obra está muy cuestionada y ahora con el informe de OCI las evidencias de una sobrevaloración se hacen más claras”, acotó.

Doris Paredes declaró que su posición sobre este tema es que se hallé a los responsables y si se encuentra culpabilidad que se destituya al Gerente General Carlos Pezo pero esta decisión final lo tendrá la alcaldesa de Maynas. A la vez lamentó que no se haya contemplado las rampas en la plaza 28 de Julio y que ahí recae la responsabilidad de los funcionarios. “Si se halla la responsabilidad de esta mala obra al gerente es mejor que renuncie al igual que los funcionarios inmerso a este tema polémico”.

La alcaldesa de Maynas, Adela Jiménez Mera dijo que no defiende a nadie y dijo que si hay un desprestigio de los medios de comunicación hacia su gestión ya que está empezando las contiendas políticas. Además refirió que no existe ningún informe de control interno sobre valoración y que el medio de comunicación ProyContra hizo mal uso de la información, por ello enviarán una carta notarial.

El Gerente General de Maynas, Carlos Pezo señaló que los periodistas deben ser objetivos y que no existe ningún informe en la cual refleja una sobrevaloración y que OCI hizo una alerta para que se subsane. La parte legal va a ver y evaluará sobre la denuncia que harán a los medios de comunicación, finalizó.

