Remedio peor que la enfermedad

– Directores de las UGEL acusan intromisión política partidaria en DREL

– Nauta está en pie de lucha y exigen ser atendidos. Llegan hoy a Iquitos.

– En Requena botan a Directora pero ella afirma que volverá.

– En Caballococha no se respeta concurso de mérito.

Gorro: Cuando a finales del año pasado el profesor Danny Sifuentes asumió la Dirección Regional de Educación de Loreto no es que se esperaba que cambien las cosas en el sector porque todos conocen su sujeción hacia el gobernador Fernando Meléndez. Pero al menos una dosis de esperanza para mejorar la administración de la DREL se tenía. A los pocos días esa esperanza se esfumó. Cuando tiene algunas semanas en el cargo Sifuentes ha sido más de lo mismo en los últimos dos años. Es decir, mediocridad, arbitrariedad y una especia de mesa de partes de las decisiones de la sede central. Ni siquiera los funcionarios de confianza son desinados por el egresado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en cuyas aulas muchos recuerdan las conversaciones revolucionarias que sostenía con docentes y alumnos.

En todas las UGEL de la región Loreto los problemas se han agudizado no sólo en gestiones pedagógicas sino en procesos de selección de personal y en concursos para realizar trabajos de distribución de material educativo, además de la intromisión políticaque tanto daño hace al sistema educativo. Aquí las particularidades en tres provincias.

Loreto Nauta

El 8 de febrero pasado un grupo de cinco dirigentes vinculados al sector Educación dirigieron una carta abierta a la Ministra de Educación, al gobernador regional, al director de la DREL donde manifiestan su “rechazo total a la designación” del profesor Jesús Bautista Curahua como director de la UGEL-Nauta pues no cumple los requisitos de ley, sin participa del concurso para directores “y lo peor sin tener la aceptación de los gremios sindicales”.

El Secretario General del SUTE-LN, Gustavo Babilonia Dávila, junto con el Secretario General del STSEL-LN, Wilmer Plaza Pilco, el presidente de la Asociación de Directores, Ezequiel Vela Pinedo, el presidente del FPL-N, Juan Hidalgo Silvano y el secretario general de ADINCER-LN, Rolando Arbildo García, afirman que “los sindicatos y la sociedad civil no estamos dispuestos a seguir tolerando el atropello a los profesionales de la educación de esta parte del país, por lo que acordamos que de no haber una respuesta inmediata, estaremos convocando a un paro provincial, en rechazo a la intromisión y al manoseo político en el sector educación de la provincia de Loreto”.

En uno de los párrafos se indica que “este accionar de cambios constantes se presta a intereses partidarios y conveniencia política en pleno proceso de contratación de maestros y encargaturas de directores, la cual hace mucho daño a la educación de los niños y jóvenes de esta provincia de Loreto, por años venimos sufriendo este atropello y manoseo de nuestro sector Educación y es por eso que estamos en el nivel más bajo en comprensión lectora y razonamiento matemático, además postergando un trabajo planificado y estructurado para el cumplimiento de metas y compromisos para el año académico 2017”.

Agregan que “no se puede entender el cambio repentino del profesor Francisco Navarro Carbajal, a pesar de su capacidad comprobada y compromiso por mejorar la educación en Loreto-Nauta y además de ser el ganador del concurso y representante digno del profesional nautino”.

“No es un secreto que el consejero Guido Coronel Zumaeta, está realizando su campaña política con miras al proceso eleccionario 2018, por lo que se pretende utilizar como maniquí al actual director Jesús Bautista y saquear las arcas de la UGEL Loreto-Nauta para beneficio de la campaña electoral tal como lo venía haciendo en años anteriores”, se afirma en el mismo documento.

Directores UGEL Nauta en período de Fernando Meléndez

Enero-junio 2015: Francisco Navarro Carbajal.

Junio 2015-agosto 2016: Jesús Bautista.

Agosto-diciembre 2016: Zenith Becerra Khan.

Diciembre 2016 – enero 201: Francisco Navarro Carbajal.

Febrero 2017: Jesús Bautista.

Ramón Castilla – Caballococha

Los directores de UGEL de la Región Loreto que asumieron los cargos a través de un concurso público el 1 de agosto del 2016 por espacio de 3 años emitieron hace algunas semanas un pronunciamiento ante la suspensión temporal de la UGEL-Ramón Castilla, Patricia de Jesús Benites Sánchez de Pereira a consecuencia de un proceso administrativo instaurado por la Dirección Regional de Educación de Loreto en donde se percibe clara intención de obstaculizar los lineamientos de implementación de gestión de compromisos de desempeño por parte del Ministerio de Educación.

En una parte del documento firmado por Inés de la Puente Gonzáles – UGEL Requena, Zenith Becerra Khan – UGEL Nauta, Lennie Armas Viera – UGEL Maynas, Patricia Benitez Sánchez – UGEL Ramón Castilla, Jhony García Panduro – UGEL Ucayali, Oscar Caballero Huaccha – UGEL Datem del Marañón y Julio Meléndez Padilla – UGEL Alto Amazonas, se advierte “que no existe motivación legal alguna que sustente la medida de retirar preventivamente del cargo y el acto de poner a disposición de personal a la profesora Patricia Benites se convierte en abusiva y arbitraria pues no está acorde a la ley de la Reforma Magisterial y su Reglamento. Estas normas establecen las causales y modalidades para dictar el retiro preventivo del cargo, acciones que no se cumplieron en el proceso disciplinario abierto a la profesora Patricia Benites”.

Añaden que “cumplimos con advertir a la opinión pública que los directores de las UGEL que asumimos el cargo por concurso abierto convocado por el Ministerio de Educación, hacemos notar nuestra preocupación de ser separados arbitrariamente con medidas cautelares o por cualquier investigación o denuncia infundada y no tipificada con la finalidad que el Gobierno Regional encargue por intermedio de la DREL a su personal de confianza desconociendo e ignorando la evaluación meritocrática con que fuimos designados”.

Requena

La profesora Inés De La Puente ha recibido una serie de cuestionamientos por las órdenes de compra y servicios y el proceso de selección de la empresa que debe transportar material educativo en la provincia de Requena. Debido a ello viajó hasta la capital provincial el funcionario de la DREL, Roberto Pinche, quien es uno de los hombres de confianza del gobernador Fernando Meléndez Celis. Pinche ha determinado la salida de De La Puente y se ha colocado en su reemplazo a William López Mori. Este nombramiento ha provocado la protesta de varios dirigentes del sector en la llamada “Atenas del Ucayali”.

Consultada la profesora De la Puente ha indicado que “tarde o temprano volveré porque no he cometido ninguna irregularidad”. Se conoce que cuando los funcionarios de la DREL llegaron a Requena no encontraron los requerimientos de las oficinas respectivas en algunas órdenes de servicio y que esta omisión se podía subsanar.

Como se sabe la distribución de material educativo ha generado una serie de cuestionamientos porque se habría favorecido a una empresa que no presentó los documentos adecuadamente y ya está brindando el servicio en unidades que no cumplen las normas para este tipo de trabajo.

Pro & Contra trató de comunicarse con el director de la Dirección Regional de Educación de Loreto, Danny Sifuentes, pero nunca contestó el teléfono.

¡¡El colmo!!

Así reparten libros en UGEL Requena

Esta es la lanchita que está reemplazando a las tres que describió en su propuesta la empresa Líneas Fluviales Challenger. El camión utilizado tampoco cumple los requisitos. Las bases y contrato establecieron motochatas cerradas y la que se aprecia en la foto es libre. Es decir no se está utilizando lo ofertado. Y según la información desde Requena que la lanchita es solo para hacer la finta ya que se utilizará peque peques debido a que a los pueblitos ribereños es imposible que llegue una lancha grande.

