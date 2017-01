Reconoce matrimonio homosexual que RENIEC negó

Poder Judicial en histórico fallo

El fallo precisa que “la pretensión del demandante sí resulta amparable, no siendo factible que sufra algún tipo de discriminación en virtud de su orientación sexual, habiendo la parte demandada violentado los derechos constitucionales a la igualdad y al libre desarrollo y bienestar”.

El economista Óscar Ugarteche se enteró recién de la sentencia sobre las 5 de la tarde de este lunes. Pese a que había sido expedida el 21 de diciembre, fue su abogado quien llamó a darle la noticia de que el Poder Judicial ordenaba al Reniec a que reconozca la inscripción de su matrimonio.

“Estoy muy contento. Estamos casados en México (con el mexicano Fidel Aroche Reyes), pero el Perú parece un país musulmán y no reconoce los matrimonios fuera de su jurisprudencia, no se reconoce porque al registro no les parece la unión entre dos hombres”, dijo.

Confianza. Para el profesional, que también ha trabajado en la década pasada en el Estado, el Reniec no debe opinar sobre la libertad para elegir de una pareja y fundamenta su razón en que el derecho no contempla subjetividades. “Nadie tiene por qué opinar sobre si les parece o no, solo deben inscribir y nada más (el Reniec), callarse la boca y dar fe de que yo, ciudadano peruano, me casé”, aseguró.

Ahora, la entidad de registro civil deberá decidir si apela o no esta resolución. Si opta por la primera opción, el litigio podría prolongarse un buen tiempo más, de no hacerlo así, se determinará como cosa juzgada y la decisión deberá ser cumplida.

