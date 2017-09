¡Qué tal maestra! 

Madres de familia denuncian a profesora del colegio Petronila Perea por agredir a sus niños

Las madres de familia anunciaron que hoy retornarán al colegio para saber sobre el caso de la maestra pegalona ya que no la quieren ver en el aula de sus hijos.

Madres de familia, totalmente indignadas, llegaron hasta el frontis de la institución educativa N°60057 Petronila Perea de Ferrando para hacer una denuncia pública contra una de las profesoras por agresión física y psicológicas a sus hijos.

Alumnos no quieren asistir a clases

Según las mamás indicaron que la maestra Raquel Tunjar del Aguila para agrediendo a los niños de segundo grado de primaria y por ello los pequeños no quieren asistir a clases por temor a ser golpeados. “Mi hijo no quiere ir a clases por temor a ser agredido por esta mala profesora, le insisto a que debe de estudiar pero ya está traumado por culpa de esa mujer. Señaló una de las mamás.

Otra de las madres de familia indicó que su niño llora cuando viene al colegio y no quiere entrar a su salón porque la profesora Raquel le empuja la cara contra la carpeta, le jala el cabello, le pellizca y le jala de las orejas fuertemente. Si esa maestra no quiere enseñar a los niños mejor que se vaya a su casa pero que deje de lastimar a los alumnos. Todos le tienen miedo y nuestros hijos nos piden que no les llevemos al colegio, sostuvo una de las madres.

Así mismo manifestaron que este caso ya es reincidente y que la profesora Raquel Tunjar había sido sacada de otro colegio por este mismo tema por maltratar a los alumnos.

Me jala mi pelo y me empuja la cara contra la carpeta

Los alumnos de segundo grado de primaria se encontraban afuera de su salón y no quisieron entrar a clases por temor a ser agredidos por la profesora Raquel y nos contaron que si no hacen caso ella les jala el pelo, las orejas, les grita, les pellizca y les empuja la cabeza contra la carpeta.

Estamos muy asustados, no queremos que esa profesora nos enseñe. Yo no quiero entrar a mi salón porque no quiero que me golpee. Queremos una miss que nos enseñe con amor y paciencia y no una que nos grite, expresaron algunos de los alumnos.

El colegio va a tomar acciones

Ante este caso, el director del colegio Petronila Perea de Ferrando, Manuel Ochavano señaló que ya escuchó a las madres de familia pero que la profesora Raquel Tunjar fue reincorporada a su centro de labores ya que había presentado un informe por la inasistencia y conflicto de otros docentes, pero que en la Ugel no hicieron caso y que la mandaron nuevamente a su salón de clases, declaró.

Ahora con esta denuncia de las madres vamos a tomar acciones porque en este colegio no se puede agredir a los alumnos ni físicamente ni psicológicamente. Nadie puede maltratar a los alumnos porque acá vienen a estudiar y los maestros debemos inculcar valores a nuestros escolares, dijo el director.

Yo no agredí a nadie

En el segundo grado de primaria estudian más de 30 niños y la mitad de ellos no quiere asistir a clases por el temor a ser agredidos por la profesora Raquel Tunjar.

ProyContra habló con la profesora Raquel Tunjar del Aguila quien negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que ella no es ninguna maltratadora, que los niños estaban mintiendo y que se armó un circo con este show porque la quieren perjudicar.

En ningún momento he agredido a mis niños, al contrario soy una maestra que se preocupa por ellos y jamás les puse un dedo encima. Acá las madres de familia se están dejando llevar por el director que quiere que me destituyan. Yo estuve mal de salud y no acudía a mi aula a dictar clases. Los niños dicen que les maltrataron pero no fui yo, seguramente se trata de otra profesora, manifestó Tunjar.

Se rotará a la maestra

Hasta la institución educativa llegaron los representantes de la UGEL Maynas quienes al conocer de la denuncia pública de las madres de familia hablaron con el director y la maestra Raquel Tunjar. Después de más de una hora de reunión y haber escuchado ambas partes, los especialistas de la Ugel dieron su conclusión. En de la Comisión de Procesos Administrativos de la UGEL, Dember Llerena señaló que ante mutuo acuerdo la profesora Raquel será rotada y entrara a un proceso de investigación. El director hará un informe con todas las acusaciones que presentaron las mamás detalladamente y después se emitirá una respuesta.

“En 30 días se dará a conocer los resultados de la investigación y de hallarse culpable la maestra será sancionada y si la falta es grave no quedará de otra que suspenderla y quitarle la licencia por un año”, Finalizó.

