¡¡¡Que se vaya de la DREL!!!

Dirigente sobre caso similar a “Genarochats” que compromete a jefe de Logística

Al cierre de edición de Pro & Contra se conoció que el nuevo administrador de la DREL sería Pablo Vargas Ruíz, quien actualmente trabaja en la DIRESA y llegó desde la región San Martín y es persona de confianza de Fernando Meléndez.

Las conversaciones que sostienen los funcionarios en las diversas entidades públicas en este período gubernamental que dirige Fernando Meléndez Celis no dejan de sorprender. Cuando aún no se conoce los resultados de la investigación sobre el “Caso Genarochats” una nueva conversación vía WhatsApp remece los pasillos de la Dirección Regional de Educación de Loreto y llega hasta las oficinas de la sede central del Gobierno Regional de Loreto. Como el destino de los recursos no parece ser el mismo, Fernando Meléndez en este caso no tomará una decisión similar a la que tuvo que adoptar sobre el administrador y jefe de Presupuesto de la Dirección Regional de Agricultura donde se retiró a Jesús Parra Rodríguez y Jair Vásquez Oroche. No se sabe la suerte que correrá Alejandro Bismarck Silva a pesar que se quiera negar o tapar lo evidente.

El dirigente de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de Loreto, David Cubas, quien conoce muy bien al gobernador Fernando Meléndez desde la época en que eran estudiantes en la UNAP y laboraban en la DREL en la gestión de Cirilo Torres Pinchi, no tiene ningún problema en afirmar que ya se sabe que el actual director Javier Yglesias no tiene la capacidad necesaria para nombrar a sus funcionarios de confianza y que los trabajadores de la sede del Malecón Tarapacá conocen que en la oficina del jefe de Logística, Alejandro Bismarck Silva Gaviria, constantemente están los proveedores, especialmente la representante de la empresa Servicios Multimodal, Lucianne Zegarra Flores, quien ha reaparecido en los medios de comunicación debido a que se difundieron unas conversaciones vía Whatsapp donde coordinan la entrega de dinero luego de haber sido favorecida en algunos trabajos. También se sabe que Multiservicios Shard estaría vinculada a Lucianne Zegarra.

David Cubas señaló que la información que aparece en las conversaciones corrobora que el funcionario Silva Gaviria mantiene comunicación con el gobernador Fernando Meléndez. “Este señor no es trabajador de planta de la DREL porque fue enviado por el gobernador desde la sede central y no sabemos si es un profesional, de dónde es egresado”, dijo. Añadió que si los funcionarios quieren ser transparentes y que la población no siga pensando que se destina fondos de la DREL para la campaña de las señora Rosío Torres tendrían que mostrar públicamente los gastos que realizan. “Sabemos que no lo van a hacer”, dijo Cubas.

El dirigente sindical aseguró que basta con ver el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas para comprobar que después de la empresa Electro Oriente la que figura como principal proveedora es “Servicio Multimodal” de propiedad de la señora Luciane Zegarra Flores.

La periodista Carolina Arredondo, por su parte, afirmó que se comunicó con la señora Lucianne Zegarra Flores, quien afirmó que casi nunca se comunica por Whatsapp dejando entrever que sí lo hizo en alguna oportunidad y que después del cambio de la administradora, Marioly Oliveira, todos los demás funcionarios se han mantenido en su puesto.

“Se sabe, por ejemplo que el Vicepresidente del Gorel, Pedro Portocarrero, es quien protege al jefe de Asesoría Jurídica, Enrique Pinedo”, añadió Cubas al momento de exigir al director de la DREL, Javier Yglesias, que retire del puesto a Alejandro Bismarck Silva. Porque se conoce que los términos que aparecen en las conversaciones como “el número uno” o “el guapo” son las palabras con los que funcionarios de esa entidad se refieren a la autoridad regional.

Luego de publicarse la nota en este diario Alejandro Bismarck Silva envío una carta notarial. A pesar que el domingo, como consta en los pantallazos de los mensajes enviados, Pro & Contra insistió en comunicarse con él para conocer su versión. En la carta Silva Gaviria señala que “su diario recoge y hace suyas las afirmaciones hechas por la señora Carolina Arredondo Villar, quien me sindica como autor y partícipe de unas supuestas conversaciones vía WhatsApp mantenidas entre mi persona en mi condición de jefe del área de Logística de la Dirección Regional de Educación con una proveedora de nombre “Lucianne Zegarra Flores” y cuyo falso contenido criminal pretendería establecer un comportamiento ilícito de mi personas en el caro que ostento”.

Pro & Contra Noticias ubicó a Alejandro Bismarck Silva en la zona del Malecón Tarapacá y reiteró que la publicación de las conversaciones se trata de una patraña en su contra y que le están perjudicando profesionalmente. Agregó que no se puede dar por ciertas esas charlas ya que similares conversaciones aparecieron hace algún tiempo entre las periodistas Nancy Alarcón y Carolina Arredondo donde se escribe que se estaba recibiendo dinero a cambio tratar el tema de la DREL.

Pro & Contra ha consultado con algunos proveedores que han brindado servicios a la DREL durante el período que ejerce el cargo Alejandro Bismarck Silva y recogió las versiones que el mencionado funcionario tiene esas prácticas desde que llegó enviado por el gobernador a esa oficina. Silva reemplazó en el cargo a Martín del Aguila, quien dejó el cargo luego que se descubriera algunos manejos en la oficina de Logística.

Por su parte el actual encargado de la Oficina de Administración, Armando Pinchi, dijo que él ya se quiere alejar del puesto porque es mucha responsabilidad y que a raíz de la aparición de las conversaciones entre el jefe de Logística y una proveedora él ha recomendado que se investigue inmediatamente. Sobre el nombramiento de un funcionario de la DIRESA en su puesto y el alejamiento del jefe de Logística dijo que prefería no dar ninguna opinión al respecto aunque admitió que esas versiones se han escuchado insistentemente desde que se hicieron públicas las charlas en WhatsApp.

Pro & Contra trató de obtener la versión del Director Regional de Educación de Loreto, Javier Yglesias. Pero no contestó los constantes llamados.

