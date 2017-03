Por tercera vez le roban motocarro

Vehículo fue llevado de la puerta de su casa

Este caso fue denunciado en la comisaría de Punchana y la familia espera que se atrape a los responsables del robo.

El joven Ricardo Dahua Camahuari de 24 años sufrió el robo de su motocarro por tercera vez, según la victima contó que dejó su vehículo en la vereda de su casa ubicada en el pasaje 17 de Febrero, en el asentamiento humano “La Familia”, distrito de Punchana.

Como estaba tan cansado de la rutina de trabajo decidió ir a descansar pero sin antes asegurar su motocarro, fue entonces que su madre se percató que no se encontraba la herramienta de trabajo de su hijo y fue a despertarlo.

Grande fue la sorpresa del joven que salió a ver su vereda y constató que su motocarro no se encontraba en el lugar, ya que había sido robado por unos delincuentes.

Según Ricardo señaló que esta era la tercera vez que era víctima de los delincuentes y que este motocarro no era de su propiedad sino que le daban para que trabaje. “Siento tanta rabia, es la tercera vez que me roban un motocarro, no entiendo y me parece sospechoso que solo se llevan mi vehículo, no sé si me están siguiendo pero ya estoy cansado que uno se saca la mugre trabajando para que otros vengan y se lleven tu herramienta de trabajo”, expresó.

(Visited 8 times, 8 visits today)