A lo largo de los viajes suelo ir, me lleva el remusgo, a los lugares que durante tiempos han producido dolor en la variopinta geografía humana. Me pregunto ¿por qué? Me respondo quizás quiero entender si a lo largo de todo este tiempo la injusticia de ese entonces haya mermado. Pero levanto la cabeza y me digo que no. Los contenedores inservibles del norte económico, altamente tóxicos, están a lo largo de la carretera de Bissao a Cacheu ¿hemos cambiado algo? Uno de esos lugares de aflicción fue la isla de Goreé en Senegal. La mañana de mucho sol en África casi nos deslumbra. Íbamos en el barco desde la costa hasta la isla y casi todos los pasajeros iban muy callados. Ensimismados. Era uno de los lugares donde la conciencia se escuece. Era uno de los puntos donde se traficaban esclavos negros para alimentar el sistema económico. Esos hombres, mujeres y niños eran comida para la bestia (no se tome estas palabras en tono bíblico). En el Ampiyacu o el Putumayo en Perú, son lugares donde la explotación indígena para el comercio del caucho reinaba en esos sitios de la floresta. La materia prima, el sudor y la muerte se exportaban a Inglaterra. Esa floresta idílica se desvanece cuando ves rastros de esa explotación como cuando ves un pilón de cemento, mal recuerdo del caucho, en una las comunidades del Ampiyacu. Pero ¿por qué barrunto me acerco a esos lastimados lugares? ¿Es para poner oído a esos quejidos de siglos? En Ouidah, Benín, hice todo el recorrido que hacían las personas secuestradas antes de ser embarcadas como esclavos. Era un proceso largo de deshumanización (como podría ser hoy a muchos cientos de refugiados por el mundo) que de solo pensarlo te produce un punzada de vergüenza. En Buenos Aires fuimos a la Escuela de Mecánica de la Armada, lugar tristísimo y de profunda congoja, te remueve el alma, allí se torturaban a los que pensaban diferente. Me sigo preguntando por qué me acerco a esos lugares que son una pesadilla para la condición humana ¿por qué?

