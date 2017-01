¿Por qué no dar una segunda oportunidad?

Estar en una relación y ser engañado es una de las peores experiencias que puede haber. Hay quienes dicen que es bueno perdonar y dejar todo en el pasado, y hay quienes afirman que no es bueno dar segundas oportunidades porque la confianza se pierde. ¿Por qué no dar segundas oportunidades?

-La segunda vez será culpa tuya. Es probable que la primera vez que una persona te engaña o miente no lo hayas visto venir, pero no hay excusa para que la segunda vez no te des cuenta. Si se perdona a alguien después de que te lastima, sólo se estará expuesto a que lo haga de nuevo.

-Sabes de lo que es capaz. Una vez que alguien te ha hecho cosas terribles cuando, supuestamente, se preocupaba por ti, lo natural es que se pierda toda la confianza. Ahora sabes de que es capaz y se deben alejar a esas personas dañinas.

-No vale la pena. Si la confianza se pierde, es porque, en primer lugar, esa persona nunca fue digna de ella. Si alguien dice ser digno de ti entonces te debe respeto, y si no lo da entonces no te merece y no es alguien que valga la pena.

-No es posible perdonar sin olvidar. Si se perdona el engaño de la otra persona, pero no se olvida, entonces vendrá a flote a cada rato y será algo no se superará nunca.

Cada persona decide qué hacer, con quien estar y si perdona o no a los demás, lo cierto de esto, es que es una decisión personal, que dependerá de cada persona y de la situación en que se encuentre.

