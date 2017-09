POLICÍAS SE ENFRENTARON CON INVASORES

SE NIEGAN A SALIR DE PROPIEDAD PRIVADA

Durante el enfrentamiento entre los policías y los invasores, estos salvajes terminaron por herir a Hugo, el perro de la DUES quien tuvo un corte en la oreja.

Ayer los agentes policiales de la DUES se enfrentaron con cerca de 200 invasores que estaban posesionados ilegalmente de 15 hectáreas de terreno, de propiedad del señor Fidel Aspajo Varela. El mismo que está ubicado en el Kilómetro 3.800 de la carretera a Santo Tomas.

Los invasores bloquearon la puerta de ingreso al terreno quemando llantas, con árboles caídos, y estaban provistos de machetes, bombas molotov, armas de fuego artesanales y cascajos, los mismos que fueron utilizados para intentar evitar ser retirados del terreno donde estaban posesionados por cuatro meses.

Fidel Aspajo Varela, propietario del terreno, manifestó que no negociará con invasores y que este es una granja donde se cría ganados y se produce gran cantidad de leche y queso para vender a la población de Iquitos y que además sirve como lugar de prácticas para alumnos de la universidad peruana. “Yo no voy a negociar nada con esas personas, ellos están invadiendo mi propiedad y no se pueden quedar porque a mí me costó años de sacrificio y nadie de la noche a la mañana puede venir a quitarte algo que es tuyo, espero que las autoridades castiguen a los invasores porque están acostumbrados a salirse con la suya”, expresó.

