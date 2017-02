Policía amenaza con pistola a mozo para no pagar cuenta

1 of 4

El agente quedó en calidad de detenido en la delegación policial para las investigaciones respectivas.

Se pasó de vivo. El sub oficial de tercera de la PNP Roiter Huanca Fernández quien se negó a pagar la cuenta de unas cervezas que consumió, ante la alerta de los propietarios fue intervenido por sus colegas la noche del pasado lunes.

El hecho ocurrió en el “Café Trottaria Itaya” ubicado en la primera cuadra de la calle Loreto en el distrito de Iquitos.

A decir del mozo del negocio cuando le solicitaron cancelar las cervezas que había bebido sacó su arma de reglamento y amenazó a los empleados.

La intención del sub oficial habría sido amedrentar a los empleados del negocio para evitar pagar la suma de 160 soles que había consumido con otros amigos bebiendo licor.

“El joven estaba tomando desde el mediodía con sus amigos, ya estaban ebrios y como ya eran las 7 de la noche y no pagaban nada me acerqué a cobrarles, esto al parecer, no le agradó al joven y se molestó, empezó a increparme, de ahí solo vi que sacó de la parte de atrás de su cintura una pistola y nos amenazó, hasta ese momento no sabía que era policía. Le tranquilizamos, le dijimos que no pasó nada, pero igual llamamos a la policía porque pensábamos que era alguna persona de mal vivir con un arma de fuego, luego llegaron los policías y se lo llevaron”, contó el testigo.

El joven policía con visibles signos de ebriedad fue llevado a la comisaría de Punchana en donde también faltó el respeto a un su técnico de la PNP que en ese momento se encontraba como comandante de guardia

En tanto el comandante PNP Ramón Vásquez Vela, jefe de esta delegación policial, dijo que este es un hecho aislado a la institución policial y que ya el caso está en manos del Ministerio Público.

