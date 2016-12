Pobladores protestaron contra alcalde de Punchana

Por incumplimiento de promesas

Los moradores del AA.HH. Pilar Nores esperan que la autoridad edil cumpla con lo que les ofreció y dialogue con ellos.

Totalmente mortificados se encuentran los pobladores del distrito de Punchana debido a que ya se cansaron de esperar que el alcalde Euler Hernández cumpla con las promesas que les hizo hace más de un mes.

Los vecinos de la Circunvalación con 5 de Diciembre, en el AA.HH. Pilar Nores protestaron con cierre de calle y quema de llantas por el incumplimiento de la autoridad de Punchana.

“El alcalde nos da la espalda, ya no es el mismo, ha cambiado bastante. El pueblo ya se cansó de que nos mienta y no cumpla con lo que nos ofreció, ya va a venir la creciente otra vez y hasta ahora no vemos nuestra rasante. La autoridad de Punchana nos prometió poner cemento y levantar la calle para que no nos afecte la inundación, pero hasta ahora no hay nada, él nos ha mentido”, sostuvo un poblador.

Los pobladores indicaron que hace un mes esperan que el alcalde pise su zona y hasta el día de hoy no llegan ni sus funcionarios.

