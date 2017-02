Plaza 28 de Julio sobrevalorada y mal hecha

PRIMICIA-EXCLUSIVA

OCI de MPM confirma y Contraloría ya lo sabe:

Con este informe técnico y legal la Alcaldesa de Maynas, Adela Jimenez, tiene el único camino de no pagar nada al contratista y empeñarse en mejorar no sólo el expediente para mejorar la plaza 28 de Julio sino que convocar a un proceso transparente.

Se ha identificado hechos que afectan transparencia y probidad en la obra.

Adela Jimenez tiene plazo hasta el viernes 3 de marzo para responder.

Contraloría General de la República ya tiene conocimiento de hallazgos.

Partida no ejecutada y que no guardan relación con lo requerido y valor estimado carece de fundamento técnico que lo respalde.

Cuando se colocó el letrero de la obra de “rehabilitación” de la Plaza 28 de Julio y el monto de la misma comenzaron las conjeturas. No sólo por los 759 mil soles sino por la empresa que la ejecutaría. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto paralizó los trabajos por cuestiones arqueológicas y cuando se reinició las críticas aumentaron. Los funcionarios ediles Carlos Pezo y Cristhian Rodríguez, Gerente General y Gerente de Obras respectivamente, tuvieron expresiones desafortunadas. El primero mintiendo en la fecha de inauguración y el segundo culpando a los periodistas de no verificar los hechos. Hasta la Alcaldesa Adela Jimenez dijo que personas atentaron “con una comba” la obra, después de la inauguración realizada el 10 de febrero. Sin embargo, lo peor que le ha sucedido a la obra es el informe de la Oficina de Control Interno de la MPM que ya tiene conocimiento la Contraloría General de la República que Pro & Contra lo da a conocer en EXCLUSIVA.

El 17 de febrero pasado la Alcaldesa Adela Jimenez Mera recibió un informe que demuestra lo que varios especialistas han sostenido desde que se hiciera pública la rehabilitación de la Plaza 28 de julio, es decir que la Municipalidad Provincial de Maynas “pague por un servicio no ejecutado”, “pague por un servicio que no cumpla con las condiciones de calidad y cantidad requerido por el área usuaria” y “pague por un servicio sobrevaluado por tener un valor estimado no confiable”. Este informe lo firman Luis Reátegui Olórtegui, Edgar Saavedra Barrera y Juan Ramírez Cervan, jefe del Órgano de Control Institucional que, además, ya es de conocimiento de la Contraloría General de la República.

La acción de control se ralizó entre el 17 de enero y 13 de febrero y ese mismo día Juan Carlos Ramírez Cervan señaló en un documento que también ya conoce la Alcaldesa Adela Jimenez que “como resultado de la acción simultánea, se ha identificado hechos que pueden afectar la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas” y que están expuestas en el informe referido en el párrafo anterior.

El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Maynas en el documento que envía a la Alcaldesa Adela Jimenez concluye “nos permitimos recomendarle valorar los riesgos comentados y disponer las acciones preventivas pertinentes, las cuales deben ser comunicadas en un plazo no mayor de diez días hábiles”.

Curiosamente ese documento fue recibido en el despacho de Alcaldía a las 9.45 de la mañana y en la tarde la oficina de Imagen de la Municipalidad Provincial de Maynas emitió un informe donde señala “Que el día jueves 16 de febrero del presente año, se ha evidenciado orificios en el piso de la histórica plaza 28 de Julio, las mismas que han sido provocados deliberadamente con objetos contundentes en el sector de la plaza colindante entre el Jr. San Martín con Jr. Aguirre. Dichos atentados, buscan desprestigiar las mejoras realizadas en la rehabilitación de la plaza 28 de Julio, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Maynas”. (Ver recuadro)

El sábado por la noche, Pro & Contra abordó a la Alcaldesa Adela Jimenez y aseguró que las personas que habían atentado “lo hicieron con una comba” y que no se pudo captar imágenes porque no se han instalado cámaras en esa zona.

Ante la versión de la Alcaldesa Pro & Contra preguntó al decano del Colegio de Ingenieros de Loreto, Iván Peña Tolentino, quien afirmó que cualquier especialista medianamente capacitado puede “darse cuenta que las fallas presentadas son estructurales” y que no fueron producidas por manos extrañas. Peña Tolentino llamó a las autoridades a que realicen obras públicas con criterios técnicos.

La nueva decana del Colegio de Arquitectos, Gabriela Vildósola Ampuero, a los pocos minutos de asumir el cargo declaró a Pro & Contra que las autoridades deben convocar a los profesionales para que las mismas se realicen con calidad y no se brinde información errónea a la población y lo que es mantenimiento no puede parecer una remodelación. “Ha sido una falta de comunicación”, dijo Vildósola.

Por su parte el regidor Billy Arévalo ha señalado que oficialmente pidió a la Municipalidad Provincial de Maynas que brinde información sobre los costos de la obra en la plaza 28 de julio y bajo qué modalidad se ha contratado al supervisor de la misma. Aún no le han dado respuesta. En tanto algunos regidores como Andrés Ferreira Macedo han visitado la Plaza cuando se realizaban los trabajos de saneamiento de las fisuras y ha indicado que los obreros que trabajaban “eran de la MPM cuando deberían ser de la empresa constructora”. Ante esas aseveraciones la misma Alcaldesa declaró que eso está totalmente descartado y que si los regidores dicen lo contrario “que lo demuestren con pruebas”.

Es decir, todo un juego de palabras se ha producido en torno a la obra de la Plaza 28 de Julio. Pero el informe de OCI que ya conoce la Contraloría General de la República tiene tres puntos importantes.

El primero está referido a la “partida no ejecutada, pese a corresponder a una obligación contractual a cargo del contratista”. Se constató que “la pintura corrosiva en astas de bandera a dos manos relacionada a la pintura de la estructura del presupuesto, ofertado por el contratista, no fue ejecutada”. Esto contraviene la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en lo referido al Contrato de Bienes y Servicios. Esto genera el riesgo “potencial que la entidad reciba, dé conformidad y pague por un servicio no ejecutado”.

Lo segundo está referido a la “partida ejecutada con características que no guardan relación con lo requerido en las especificaciones técnicas”. Y de la inspección física del área de intervención del servicio se constató que “el tarrajeo y pulido en cunetas, mortero1:5 e=1.5cm. relacionada a revoques y enlucidos de la estructura del presupuesto, ofertado por el contratista, fue ejecutada con un acabado frotachado (superficie rugosa) contraviniendo lo señalado en las especificaciones técnicas”. Como en el caso anterior, esto contraviene la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en lo referido al Contrato de Bienes y Servicios. Todo ello genera “el riesgo potencial que la entidad reciba, dé conformidad y pague por un servicio que no cumpla con las condiciones de calidad y cantidad requerido por el área usuaria”.

El punto tres es más lapidario. Pues se refiere al “valor estimado para la ejecución del servicio que devino en el monto contractual carece de fundamento técnico normativo valido que lo respalde”. El hecho advertido se origina en la revisión a la documentación que sustenta el cálculo del valor estimado para el proceso de selección del “servicio de rehabilitación de la Plaza Histórica 28 de julio”. Desde el modo contractual se advierte que la Gerencia de Obras e Infraestructura -Oficina de Estudios (unidad especializada)- elaboró el expediente con un presupuesto referencial de S/.759.055.52 a marzo del 2016 para el costo directo y gastos administrativos. En el costo directo está la pintura esmalte en monumentos cuyo detalle de cálculo no guarda relación con la realidad. En la partida de reparaciones eléctricas, adopta como unidad de medida “global con un metrado de uno sin que ésta detalle los trabajos y metas a ejecutar, que impide determinar las obligaciones contractuales a cargo del contratista. Igual se advierte en la partida referida a “Reparación de Piletas” que establece la utilización de mayólicas, pintado instalaciones eléctricas, motores de bombas, construcción de casa de fuerza, siendo que los planos no presenta detalle alguno de las metas a ejecutar ni en las especificaciones técnicas, ni en la memoria descriptiva, ni en el presupuesto, menos aún en os metrados y en los análisis de costos unitarios, “omisiones que no permiten determinar a detalle las obligaciones contractuales a cargo del contratista”.

Este párrafo es quizás uno de los más importantes del informe de OCI: “Es importante señalar que el citado contrato de servicios adoptó el sistema de contratación de suma alzada, siendo que lo señalado en el párrafo anterior contraviene lo dispuesto por la normativa aplicable para dicho sistema de contratación”. Añade que “de la indagación efectuada al personal a cargo de la reparación de dichas piletas, así como al inspector a cargo del control de la ejecución del citado servicio, se advirtió el desconocimiento de las metas a ejecutarse y las características técnicas de las mismas; lo señalado guarda relación con las omisiones al expediente técnico (…) la Entidad omitió considerar la participación de un especialista a fin de coadyuvar con la recepción y conformidad de dichos trabajos”. Todo ello, legalmente, contraviene la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y genera “el riesgo potencial de la Entidad reciba, dé conformidad y pague por un servicio sobrevaluado por tener un valor estimado no confiable, sobre la base de metas globales (genéricas), el mismo que devino en el monto contractual, al desconocerse la metodología de cálculo aplicada”.

Entre las conclusiones y recomendaciones del informe de OCI no queda lugar a dudas que esta obra desde su origen fue un despropósito, por decir lo menos: “Durante la ejecución de la acción simultánea se han advertido tres (3) hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos a la ejecución contractual del Servicio de Rehabilitación de la Plaza Histórica 28 de Julio”, dice en la parte séptima, mientras que en la octava señala: “Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los riesgos identificados como resultado de la acción simultánea efectuada, con al finalidad de que implemente las medidas preventivas pertinentes, que mitiguen o superen los riesgos”.

Con este informe técnico y legal la Alcaldesa de Maynas, Adela Jimenez, tiene el único camino de no pagar nada al contratista y empeñarse en mejorar no sólo el expediente para mejorar la plaza 28 de Julio sino que convocar a un proceso transparente. Es decir, todo lo que, protocolar y técnicamente, le han sugerido los representantes del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Arquitectos. No hacerlo le llevará a cometer ilegalidades.

Pro & Contra trató de obtener la versión de Adela Jimenez Mera, Alcaldesa de Maynas, sobre el informe de OCI pero no respondió nuestras llamadas. Igual sucedió con Cristhian Rodríguez, Gerente de Obras de la MPM, quien inicialmente pactó una hora para responder las preguntas pero nunca contestó el celular. Similar situación fue con Carlos Pezo, Gerente General de MPM.

COMUNICADO

La Municipalidad Provincial de Maynas, comunica a los vecinos lo siguiente:

1.- Que el día jueves 16 de febrero del presente año, se ha evidenciado orificios en el piso de la histórica plaza 28 de Julio, las mismas que han sido provocados deliberadamente con objetos contundentes en el sector de la plaza colindante entre el Jr. San Martín con Jr. Aguirre.

2.- Dichos atentados, buscan desprestigiar las mejoras realizadas en la rehabilitación de la plaza 28 de Julio, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Maynas.

3.- Lamentamos que por generar ataques políticos y desprestigiar la gestión municipal, se busque destruir una plaza histórica, recientemente rehabilitada y que ha logrado recuperar un espacio público y que actualmente las familias loretanas y turistas pueden disfrutar de ello.

4.- Por su parte representantes de la comuna de Maynas han procedido a realizar la constatación policial en el lugar de los hechos, evidenciándose cuatro abolladuras, por lo que se ha dispuesto la verificación de las imágenes para la denuncia respectiva.

5.- Una vez recopilado los medios probatorios correspondientes se solicitará al Procurador Público Municipal inicie la denuncia penal en salvaguarda del patrimonio de la ciudad.

6.- Rechazamos categóricamente cualquier acto vandálico que atente con los bienes de la ciudad. Solicitamos a los vecinos, apoyar en el cuidado y protección de la histórica plaza 28 de Julio, registrando en sus teléfonos celulares y denunciando en caso evidencie estos hechos insanos. 952610021

