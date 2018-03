Plata como cancha

Jorge Barata financió a todos pero nadie acepta

El ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata afirmó, durante el interrogatorio ante el fiscal José Domingo Pérez, que la constructora brasileña financió las campañas de al menos seis políticos en el Perú, entre los años 2006 y 2013, según informó la periodista Gabriela Villasís, enviada especial del diario El Comercio a Brasil.

Barata precisó que Odebrecht aportó US$1’200.000 a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

Detalló, por ejemplo, que le dio US$1’000.000 a Jaime Yoshiyama, entonces secretario general de Fuerza 2011, y a Augusto Bedoya Cámere, ex ministro de Transportes del régimen de Alberto Fujimori.

Los US$200.000 restantes se los entregó al ex presidente de la Confiep Ricardo Briceño Villena.

Jorge Barata también señaló que Odebrecht aportó US$600.000 para la campaña del ex mandatario Alejandro Toledo, quien se mantuvo en los primeros lugares de las encuestas en el inicio de los referidos comicios.

El dinero fue recibido por Abraham Dan On, ex jefe de Seguridad de Palacio de Gobierno durante la administración de Perú Posible (2001-2006).

Sobre el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Barata indicó que la constructora brasileña contribuyó con US$300.000 para su campaña del 2011.

Este monto fue entregado, de acuerdo al brasileño, a la empresaria Susana de la Puente, quien es la actual embajadora del Perú en el Reino Unido.

En otro momento, el ex representante de Odebrecht en el Perú afirmó que la empresa aportó con US$200.000 a la campaña del aprista Alan García en las elecciones del 2006, cuando este ganó la Presidencia de la República tras superar en la segunda vuelta al nacionalista Ollanta Humala.

Jorge Barata señaló al ex ministro del Interior Luis Alva Castro como la persona que recibió el dinero.

El empresario brasileño confirmó que Odebrecht financió la campaña del No a la revocación de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán. Aunque las fuentes de El Comercio no precisaron el monto.

En la víspera, Barata reafirmó que la firma brasileña aportó US$3 millones a la campaña de Ollanta Humala en el 2011.

RECUADRO

Meche Araoz: “No he recibido aportes”

Aráoz: “No he recibido aportes de Odebrecht, ni de Barata” Al respecto, Aráoz Fernández indicó que en su breve campaña como candidata presidencial, invitada por el Apra el 2011, no recibió ningún aporte, ni de Odebrecht, ni de Jorge Barata.

“Confío que la Fiscalía hará una investigación exhaustiva”, remarcó en su cuenta de twitter. Barata no solo reveló que apoyo a Mercedes Aráoz durante la campaña del 2011 sino también las campañas de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y la de Alan García el 2006.

Alan: “No he sido relacionado”

El expresidente Alan García se pronunció luego de los interrogatorios de fiscales peruanos a Jorge Barata, y reiteró que no pidió ni recibió dinero del empresario brasileño o de la empresa Odebrecht.

“A pesar de los deseos de mis adversarios tanto en la declaración de ayer como la de hoy no he sido relacionado con aporte de dinero alguno. Nunca pedí ni recibí nada”, tuiteó el exmandatario.

Keiko: “No he recibido dinero”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ratificó la tarde de este miércoles que no recibió dinero de la multinacional Odebrecht durante la campaña electoral del 2011. “No he recibido dinero de Odebrecht ni ha ingresado dinero alguno de esta empresa a nuestro partido”, dijo.

PPK: “No he recibido jamás”

El presidente Pedro Pablo Kuczynski negó haber recibido donaciones de Jorge Barata. “Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales”, indicó PPK a través de su cuenta de Twitter.

