PIDEN A MAESTROS QUE VUELVAN A SUS AULAS

Padres de familia ya no respaldan a maestros y exigen que vuelvan a las aulas a dictar clases a los alumnos de primaria y secundaria.

Ante la huelga que vienen acatando los maestros de las diferentes instituciones educativas, los padres de familia de los colegios MORB, CNI, Rosa Agustina, entre otros, han mostrado su malestar con esta medida de lucha de los docentes ya que sus hijos que estudian en primaria y secundaria vienen perdiendo clases desde casi un mes.

Además están mortificados porque ya se anunció el inicio de clases pero algunos docentes se resisten ir a las aulas y hasta amenazan a otros maestros para que no realicen sus actividades. Los alumnos van a clases pero hay maestros que no quieren enseñar y después mandan a nuestros hijos a casa, eso no es posible, cuanto tiempo están perdiendo y ahora no sabemos cuándo estará terminando el año escolar. Manifestó una madre de familia en una radio local.

Varios padres de familia que se identificaron del CNI, MORB llamaron a las radios para suplicar a los maestros que dicten sus clases y que levanten su huelga ya que vienen perjudicando a miles de niños en etapa escolar.

