PERO DIÁLOGO NO SE ROMPE

DIÁLOGO EN NUEVO ANDOAS ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDADES NO LLEGA A ACUERDOS

1 of 2

Los funcionarios regresaron a Iquitos, comprometiéndose a tener niveles de coordinación para mejorar las propuestas. Se ratificó la voluntad conversar y el compromiso de regresar a Nuevo Andoas para continuar el diálogo.

La reunión se inició en horas de la mañana en el aeródromo del Lote, en el territorio de la comunidad Nuevo Andoas y se extendió hasta casi las cuatro de la tarde. Estuvieron alrededor de 700 personas de las comunidades achuares del Corrientes, quechuas del Pastaza y quechuas del Tigre.

La comisión del gobierno estuvo formada por Javier Fernández Concha, Viceministro de Gobernanza y Territorialidad; Alfredo Luna Briceño, Viceministro de Interculturalidad; Martha Aldana, Directora de Asuntos Ambientales y Energéticos del Ministerio de Energía y Minas; representante de Perupetro y funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Los funcionarios llevaron una propuesta que giró en torno a un Plan de Desarrollo para las comunidades del lote, lo cual fue bien recibido por la población pero señalaron que no respondía a sus demandas de Consulta Previa.

Respecto a la consulta, el representante del Viceministerio de Interculturalidad dijo que en su resolución no le dicen no a la consulta, que pensaba que eso estaba claro. Las comunidades insistieron en que no confían en el gobierno y que esperan firmar un documento que les garantice que se respetará su derecho a consulta previa.

“Aterricen sus propuestas para que sean concretas. Si no tienen eso, vuelvan donde sus jefes y vengan cuando las tengan”, Carlos Sandi, presidente de la federación achuar FECONACOR. “Si no hay cosas concretas, si no firmamos algo respecto a la consulta, el paro continúa” dijo Teddy Maca, apu de la comunidad quechua Nuevo Andoas.

(Visited 12 times, 12 visits today)