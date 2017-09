PEDRO CASTILLO JURAMENTARÁ A NUEVO SINDICATO DEL SUTE MAYNAS

Renato Achata:

1 of 2

Pedro Castillo estará llegando a Iquitos este fin de semana para la juramentación de la nueva directiva del SUTE en una asamblea pública.

El profesor Renato Achata indicó que este fin de semana se juramentará al nuevo sindicato del SUTE Maynas y para esta ceremonia llegará a Iquitos el profesor Pedro Castillo Terrones para consolidar el nuevo trabajo de esta dirigencia y la desafiliación de los maestros.

Ahora estamos en proceso de desafiliación ya vamos a tener a una nueva directiva para enfrentarse a Meléndez, a la DREL y a la ministra de educación que vienen pisoteando a los maestros. Ya tenemos un nuevo sindicato y los maestros hemos solicitado que la DREL no se meta en la dirigencia y vamos a mandar una carta al señor Coral que ya no tiene nada que ver con la dirigencia del SUTE Maynas y para el día 23 se está congregando para un congreso y esperamos que el gobierno regional no se meta en esto ya que el magisterio no permitirá más intromisión. Manifestó.

Además dijo que los maestros han tenido toda la pre disposición de retomar las clases perdidas, este es un gremio comprometido con su trabajo que marca diferencia, pero a pesar de eso si el señor Yglesias y el gobernador Meléndez pretenden a seguir adelante con los descuentos sometidos a la ministra de educación lamentaremos mucho que no podremos seguir con el plan de recuperación ya ellos pretenden saquear a los maestros. Finalizó Achata.

(Visited 18 times, 18 visits today)