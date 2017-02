Pagaron S/ 30.8 millones de más a Odebrecht por obra en Iquitos

1 of 4

Sobrecosto. Ex alcalde provincial de Maynas, el ahora congresista fujimorista Juan Carlos del Águila y el ex presidente de la comisión de licitación, el ex dirigente aprista Víctor López Orihuela, entre los citados por la Fiscalía.

El proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable en la ciudad de Iquitos se fijó a un costo referencial de 90.2 millones de soles. Sin embargo, el comité de licitación que presidió el ex dirigente aprista Víctor López Orihuela aprobó la oferta que presentó la brasileña Odebrecht de 112 millones de soles. Pero, al final se le terminó pagando a la constructora 121 millones de soles.

La semana que pasó, la Fiscalía Provincial Anticorrupción de Loreto intervino las instalaciones de la empresa Sedaloreto que contrató a Odebrecht e incautó 26 cajas de documentos con la finalidad de establecer por qué se accedió a la propuesta de la firma brasileña.

La Fiscalía busca establecer por qué se favoreció la propuesta de Odebrecht, que era 21.8 millones de soles más respecto al monto de referencia que definió Sedaloreto. Y luego por qué la obra costó 121 millones de soles, 9 millones de soles en relación a la cifra con la que Odebrecht obtuvo la buena pro.

El sobrecosto ascendería a 30.8 millones de soles.

“Hemos llenado dos camionetas con un total de 26 cajas con papeles relacionados a la obra que hizo la empresa brasileña y hemos comenzado a tomar la manifestación de los funcionarios del periodo actual”, dijo a La República el fiscal anticorrupción, Alberto Caraza Atoche, encargado del caso.

La fiscalía ha comprendido en las indagaciones no solo al ex presidente de la comisión de licitación, Víctor López Orihuela, sino también al ex alcalde aprista de Iquitos Juan Carlos del Águila Cárdenas, actual congresista fujimorista.

La intervención de Sedaloreto se produce como parte de la decisión del Ministerio Público de investigar la participación de Odebrecht en la ejecución de millonarias obras públicas, después de que en su país de origen, Brasil, se descubrió que pagaba sobornos a funcionarios gubernamentales a cambio de la asignación de contratos.

“Yo no hablaría de irregularidades sino más bien de supuestas irregularidades y mi participación ha sido durante la etapa de licitación. Lo que hace el comité de licitación es abrir los sobres de los postores como la norma lo establece. Cuando se abrieron los sobres había una diferencia entre el valor referencial y el valor ofertado. La empresa japonesa Taisei Corporation ofreció 139 millones y Odebrecht 112 millones”, dijo a La República Víctor López.

Preguntado por qué al final se pagó a Odebrecht 121 millones de soles, López afirmó que él no tuvo nada que ver con la ejecución de obras.

“Yo me voy a allanar a las investigaciones de la Fiscalía las veces que sea llamado”, dijo López.

Durante la ejecución de la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en Iquitos –que estuvo a cargo de Odebrecht–, organizaciones populares y no gubernamentales y vecinos organizados de Iquitos denunciaron deficiencias e irregularidades, pero las autoridades locales no investigaron los hechos, hasta que recién por el impacto de las ondas expansivas del caso Lava Jato, la Fiscalía Anticorrupción decidió actuar.

El ex alcalde Juan Carlos del Águila asegura que nada tiene que ver con la adjudicación de la millonaria obra a la compañía brasileña, pero la Fiscalía Anticorrupción de Loreto sostiene que sí le alcanza responsabilidad porque el municipio iquiteño es accionista de Sedaloreto y designa a un representante de los municipios de la zona.

“Si me citan, haré mis descargos. Nada tengo que ocultar”, afirmó Del Águila.

“No tuve coordinación con Odebrecht”

“No me ha llegado ninguna citación de la Fiscalía, pero me allano a todas la investigaciones que se presenten”, dijo el congresista Juan Carlos del Águila.

“Como alcalde, no tuve ninguna coordinación con la empresa Odebrecht porque ese fue un proceso llevado adelante por la empresa Sedaloreto, no por la Municipalidad de Maynas donde yo era alcalde”, precisó.

El Comité Especial que adjudicó la obra a Odebrecht estuvo presidida por Víctor López Orihuela e integrado por Manuel Beltrán Paz, Humberto Chávarry Arancibia, Julio Revilla Valdivia y Juan Marcos Flores.

El monto referencial de la obra fue de 90.249.326 soles.

Solo participaron la japonesa Taisei que ofertó 139.000.000 soles y Odebrecht que propuso 112.046.164 soles. El comité le otorgó la buena pro a la constructora brasileña.

Perfil

Víctor López Orihuela, dirigente del PAP, fue primero asesor del ex alcalde aprista de Iquitos, Juan Carlos del Águila, y luego asumió la presidencia del comité de licitación de Sedaloreto.

Entre 2010 y 2011, ejerció como presidente del directorio de Sedapal, durante el régimen de Alan García. Fue Secretario Nacional de Gobiernos Locales y Regionales del PAP.

(Escribe: Lupe Muñoz – Unidad de Investigación – larepublica.pe)

