PADRES DE FAMILIAS DEBEN PRESTAR ATENCIÓN A SUS HIJOS

Denis Perea:

Precisamente el día 10 de setiembre pasado fue el día mundial contra el suicidio, que según la ONU es la tercera causa de muerte en el mundo de personas entre 14 y 44 años de edad.

En principio el suicidio es un tema que debe preocuparnos a todos, padres de familia, maestros, autoridades. El incremento de casos de suicidio en adolescentes es una clarinada de que algo está sucediendo con nuestros jóvenes. La adolescencia es una etapa marcada por una serie de cambios, tanto a nivel físico, social, emocional e incluso espiritual, indicó el psicólogo Denis Perea.

El especialista señaló que la vida está hecha de problemas, con adversidades o dificultades, sea en el plano económico, social, familiar como afectivo, el asunto está que los adolescentes se muestran vulnerables ante los problemas de la vida cotidiana y asociado a su labilidad emocional pueden reaccionar de diferente manera.

Según sea el caso que los agobie pueden caer en una alteración del estado emocional llamado depresión. La depresión puede ser enmascarada, es decir, atraviesan por un profundo sentimiento de tristeza pero usan una máscara que ante los demás, sean familiares o amigos, aparentan una vida emocional normal que no despierte ninguna sospecha en que algo le está sucediendo. Como también puede ser una depresión abierta o manifiesta pero que no queremos darnos cuenta y lo asociamos a algo que es normal y decimos ya le pasará y no les préstamos atención, sostuvo Perea.

Esa depresión puede cobrar tal efecto que afecta otras áreas de su vida del adolescente, al punto de entrar en una crisis existencial. Es decir cuestionar su propia existencia, si vale o no la pena de seguir viviendo. Si el chico o chica ya no me ama. Si los padres discuten con regularidad y hay riñas y desavenencias constantes que generen inestabilidad en el seno familiar, etc. Todo ello puede empujar a nuestros adolescentes a no tener mejor idea que autoagredirse, y quitarse la vida, expresó.

Denis Perea manifestó que eso nos invita a reflexionar. Estamos prestando atención a las necesidades emocionales de nuestros hijos, si somos padres de nuestros alumnos, si somos docentes? Es de imperiosa necesidad promover una adecuada autoestima en nuestros adolescentes, y enseñarles a hacerle frente a los problemas cualquiera sea éste, usar su capacidad de pensar y su creatividad para tomar decisiones acertadas en busca de soluciones a esos problemas que ahora lo agobian.

De ahí la importancia de nuestra responsabilidad social como medio de comunicación, de sensibilizar a los adolescentes a amarse, aceptarse, valorarse en su real dimensión y de aprender a hacerle frente a los problemas de la vida cotidiana, finalizó.

