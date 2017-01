“Oraciones y gratitud nos reconfortan y fortalecen”

Mensaje de Iván Vásquez:

“Les deseo de corazón, hayan pasado una Navidad Felíz y que en el Año Nuevo, las familias de toda la Región fortalezcan su fe en Dios, nuestro Creador”.

Las visitas durante estos días nos motivan mucho, gracias de corazón!!!

El expresidente del Gobierno regional de Loreto, envió un mensaje a través de las redes sociales donde señala: “Lo que están haciendo de mi persona es totalmente injusto No deseo esto ni a quienes se consideran enemigos míos, puesto que yo no me considero enemigo suyo, un falso concepto de la política conlleva al camino de la canibalización y la liquidación moral y personal. a mi entender y de otros conocedores, la Justicia que, tiene como símbolo una dama con venda en los ojos y que sostiene una balanza en equilibrio entre las manos, esta vez se quitó la venda para privar de su libertad a un hombre libre y de buenas costumbres. Por eso invoco a quienes ganados por el prejuicio, el rencor, el rencor político, antipatías personales y envenenados por razones que ni siquiera son suyas, se detengan un momento y analicen el tema jurídico e intenten mantener esa balanza que se inclinó en contra mía, en el equilibrio que debió tener siempre”

Agrega que “La Justicia que se envilece en esta forma, sea por quien sea, puede degenerar en una situación tan temible, que cualquiera corre peligro de ser encarcelado sin pruebas ni argumentos jurídicos válidos, solamente por el hecho de generar pasiones negativas en grupos de gente poderosa, con poder económico y mediático. En mi caso, el mismo Juez, se convirtió en fiscal, acusando y condenándome por hechos que el mismo fiscal nunca denunció en su exposición y que son totalmente falsos. Esta vez no fue la voz de un juez que me condenó y sentenció, si no que actuaron en su lugar la mezquindad y la presión de quienes creen que con esto acabarán conmigo. Solo les pido que escuchen mi voz y la voz de quienes, con argumentos justos, legales y sin insultos me defienden”.

En otra parte del escrito Vásquez Valera afirma “Mi conciencia está tranquila y aunque encerrado por la injusticia, mi mente sigue en libertad, como solo podemos estar las personas que tienen a la verdad y a Dios de nuestro lado, y estoy en este lugar, acompañado de seres humanos, cada uno de ellos con extraordinarias experiencia personales”.

