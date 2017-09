NUEVA AUDIENCIA SERÁ EL VIERNES 29 DE SETIEMBRE

Caso de ex rector UNAP Antonio Pasquel Ruíz:

El proceso judicial que se sigue al ex rector de la UNAP ingeniero Antonio Pasquel Ruíz junto con José Cerrón Huanaquiri por la presunta comisión del delito de trata de personas, se viene llevando a cabo en la sala de audiencias del colegiado unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Loreto integrado por los magistrados Bendezú Cigarán, Murillo Mendives y Ruiz Fernández.

El pasado miércoles 20 de setiembre se realizó la audiencia de juicio oral con los nuevos jueces ( Murillo Mendives y Ruiz Fernández) quienes reemplazaron al renunciante juez Chumbe Silva y al hoy juez de la sala penal nacional Uriol Romero. Por parte del Ministerio Público intervino el fiscal Luis Sánchez, la abogada Alicia García Ruiz defensa técnica de Antonio Pasquel Ruíz y el abogado Manuel Maslucán defensor de Luís Cerrón Huanaquiri quien salió de prisión por exceso de carcelería.

El fiscal al inicio de la audiencia pidió la reserva del caso, que fue denegada por el colegiado porque la agraviada de iniciales CMRR en la fecha ya es mayor de edad.

En su intervención el fiscal Luis Sánchez expuso sobre las razones del porqué este caso está en juicio oral y que en marzo del 2016 Luis cerrón Huanaquiri llevó a Lima a la menor de edad con la finalidad de explotarla sexualmente y que el 09 de marzo del 2016 se hospedaron en un hotel de Surquillo y que pactó los precios para que tenga un encuentro sexual con el ex rector Antonio Pasquel Ruíz quien habría sido el que financió los gastos de la menor, es por eso que se le imputa el delito de favorecimiento a la prostitución, mientras que al ex rector se le imputa los presuntos delitos de cliente usuario y trata de personas.

La abogada Alicia García Ruízz refutó la tesis fiscal indicando que la fiscalía no va poder demostrar el delito que se le imputa a su patrocinado, porque ha tenido cercanía con la menor agraviada pero no para prostituirla, además que las relaciones sexuales han sido de mutuo consentimiento, por lo que solicitó al colegiado la absolución de las imputaciones en contra de Antonio Pasquel Ruíz.

A su turno el abogado de Cerrón Huanaquiri dijo que la fiscalía no ha instrumentalizado su acusación, por lo que va a demostrar que no hubo actos de prostitución y además se va acreditar que no hubo explotación sexual, tampoco trata de personas y que su patrocinado tampoco buscó hoteles, por lo que solicitó la absolución de las imputaciones en contra de sus patrocinado y presentará las pruebas correspondientes.

En el proceso de la audiencia el colegiado solicitó a los imputados Pasquel Ruíz y Cerrón Huanaquiri si es que se acogen a la conclusión anticipada, pero que no aceptaron luego de parlamentar con sus abogados defensores.

El Ministerio Público presentó como testigos al brigadier PNP Ismael Vásquez Colchado y a otros dos miembros PNP de la unidad de Trata de Personas, además indicó que tenía nuevas pruebas de las llamadas telefónicas entre el ciudadano Antonio Pasquel Ruíz y la menor. En esta caso la defensa hizo su réplica indicando que la fiscalía tuvo 18 meses de plazo para hacerlo y no lo hizo en el momento debido, por lo que el colegiado no aceptó como nuevas pruebas las comunicaciones telefónicas que ya habían sido presentadas en la etapa del control de la acusación además que no mostraban nuevos elementos de convicción.

Esta audiencia duró cerca de tres horas y se continuará el próximo viernes 29 de setiembre a las cuatro de la tarde.

