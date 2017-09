Nonagenaria denuncia que hija de crianza quiere quedarse con su casa

Pagó la vivienda, pero lo donaron a terceras personas

No puede ser que a la bebé a la que cuide desde los ocho meses me pueda hacer eso, porque ella sabe que yo le ido pagando mensualmente el monto pactado por el terreno, se ha burlado de mi confianza y de mi edad. Indicó la víctima.

Este es un caso que amerita la atención de las instituciones que se dedican a la protección de las personas de la tercera edad. La nonagenaria Zoila Rosa Rengifo viuda de Chota hace algunos años de buena fe, pagó por un terreno de material rústico ubicado en la calle Los Conquistadores, manzana C, lote 10 del AAHH 28 de Julio cerca de veinte mil soles a su hija de crianza Grace Anely Gonzáles Flores.

No puede ser que a la bebé a la que cuide desde los ocho meses me pueda hacer eso, porque ella sabe que yo le ido pagando mensualmente el monto pactado por el terreno, se ha burlado de mi confianza y de mi edad, porque cuando he ido hacer unos trámites, me he dado con la sorpresa que la propiedad lo hayan transferido a terceras personas, a mis espaldas y sin mi consentimiento. No quiero pensar que he sido estafada, dijo la citada.

Me preocupa esta situación, pues el cuaderno donde anotaba las entregas, al perecer mi hija de crianza lo habría hecho desaparecer. Pues yo no puedo perder el terreno, más aún si en los registros públicos el terreno ha sido donado por mi hija de crianza Grace Analy Gonzáles Flores y su pareja Luís Enrique Armas Ramírez, a Mirka Jannina Gonzáles García; no entiendo el porqué, porque ellos saben que yo vivo en este lugar desde hace muchos años.

La nonagenaria Zoila Rengifo enjugándose las lágrimas pidió a su hija de crianza que se rectifique y tenga en cuenta que la he cuidado y protegido hasta que su madre apareció y se la llevó, dejándome en la pena, sostuvo. (W.Gil)

(Visited 16 times, 16 visits today)