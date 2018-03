Renato Achata sobre Ministro de Educación:

Renato Achata sostuvo que no hay las condiciones adecuadas para que se dé el inicio del año escolar este lunes 12.

No se puede dar el inicio del año escolar si hay problemas en el sector de educación, para empezar faltan maestros en las escuelas y los colegios no están aptos para recibir a los niños y niñas. Así señaló el profesor Renato Achata, Secretario General del SUTER.

A la vez calificó la visita del Ministro de Educación como una payasada ya que no vino a supervisar nada y lo único que hizo fue un circo. “Tenemos la siguiente visión sobre la llegada del Ministro de Educación Idel Vexler, él solo ha venido a supervisar cemento y fierro encima de construcciones que tienen problemas y sobrevaloración. El ministro no vino a ver los problemas reales de la educación y mucho menos se juntó a dialogar con los actores reales de la educación y padres de familia que si estamos preocupados por este inicio de clases”, acotó.

Achata asegura que este lunes 12 no se puede dar el inicio del año escolar porque hay colegios que presentan problemas y los maestros aún no están al 100% ubicados en sus localidades porque no tienen su resolución. “Se pretende hablar de un inicio del año escolar exitoso cuando hay una serie de problemas. Hay tantos colegios que no se entregarám y hay tantas falencias que le ministro no quiso ver y solo avala una política educativa del presidente regional que es hacer economía con educación para financiar la campaña de su esposa. Se han manipulado las Ugeles, hay dinero destinados a otras cosas y no a la educación, pero el ministro se hizo de la vista gorda”, manifestó.

Sobre la condecoración que recibió el ministro de educación Idel Vexler dijo que ha sido condecorado por agradecimiento a su silencio, por callarse ante los problemas que hay en este sector en Loreto y nosotros seguimos firmes con el paro nacional de 24 horas este 5 de abril. Finalizó.

