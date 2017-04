No renuncié, puse mi cargo a disposición

Carmen Rojas:

Carmen Rojas refirió que en estos días conocerá a donde la asignarán y que cargo estará ocupando en esta gestión.

Ante los rumores de que ya contamos con un nuevo director de la DIRCETURA, ProyContra habló con Carmen Rojas Aguilar quien hace unos días estaba al frente de este cargo y que hoy ella mismo nos confirmó que desde el pasado martes puso su cargo a disposición.

“Desde el martes 4 de abril, le entregué mi cargo al nuevo director al sr. Enrique Dibos, pero hoy salió otro nombre”, declaró.

Rojas señaló que no renunció, solo que la están rotando a otra área y que en los próximos días sabrá su destino. “Me están enviando a otra área. Yo soy muy respetuosa de las decisiones del gobernador “, manifestó.

Además dijo que le sorprende ver que el sr. Dibos ya no es el director, ya que ella le entregó el cargo a él, “El pasado martes el gerente general me presentó a Enrique Dibos y le di todo el cargo a él, es más se presentó ante los trabajadores y ahora me sorprende ver que es otro, se trata del señor Jorge Linares, no sé qué pasó”, finalizó.

