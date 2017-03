No hemos recepcionado la obra de Av. Grau  

Adela Jiménez:

La alcaldesa de Maynas señaló que los trabajos continúan en la Av. Grau ya que esta obra aún no se ha recepcionado.

La alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Maynas, Adela Jiménez Mera indicó que la obra de la avenida Grau aún no se ha entregado por lo tanto sigue en ejecución. Además dijo que su el pintado de la veredas y que no haya rampas para las personas con discapacidad eso lo debe ver la contratista, ya que aún no se ha recepcionado la obra.

Sobre la protesta de los trabajadores que venían realizando en la obra en la calle Arequipa precisó que no se debe nada ya que están al día con la empresa. “Yo no tengo conocimiento sobre esa protesta, nosotros hemos pagado a la empresa y no debemos nada. Parece que hay una mala información respectos a este tema, los trabajadores deberían averiguar bien, pero les entiendo la medida que viene realizando”, manifestó la autoridad provincial.

