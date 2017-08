NO HAY NINGÚN ACTO DE CORRUPCIÓN EN LA PRODUCCIÓN

Kerry García:

Señalo sobre la denuncia en particular se han enterado por los medios de comunicación, pero que no han sido notificados.

Kerry García, director regional de La producción, ha desmentido las acusaciones sobre presuntos actos de corrupción que se han presentado en su sector, sobre todo con el uso de recursos destinados para los productores paichicultores.

A través de ProyContra TV, García señaló que no hay ningún acto de corrupción. Además, dijo que sobre la denuncia en particular se han enterado por los medios de comunicación, pero que no han sido notificados, por lo tanto no tienen mayores detalles de qué o porqué o a quiénes se está denunciando.

Además, manifestó que cuenta con toda la documentación como para hacer los descargos correspondientes. “Pero quiero dejar muy en claro, que nosotros venimos trabajando con los paichicultores. Es más, hemos tenido una reunión de coordinación con ellos y hemos definido armar un equipo de monitoreo, seguimiento y fiscalización del proyecto de Mejoramiento de la Calidad Productiva del Paiche”, finalizó.

