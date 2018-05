Regidora del distrito Rosa Panduro:

La regidora aseguró que la población está tranquila y no existe temor porque no hay presencia de guerrilleros de la FARC.

La regidora, Blanca Inés Pérez Vílchez, del distrito de Rosa Panduro, de la provincia del Putumayo, señaló que no hay presencia de guerrilleros de la FARC en la zona y mucho menos están reclutando jóvenes o asustando a los pobladores.

Pérez se sorprendió de las declaraciones del alcalde de la provincia del Putumayo, Segundo Julca y no entiende con qué fin alarmó a todos los pobladores si desde hace muchos años desconocen del paradero del grupo de la FARC.

“La provincia está tranquila y no hay presencia de guerrilleros, el alcalde ha mentido y no sabemos con qué fin. Desde hace muchos años no se ve a los guerrilleros y no sabemos nada de ellos. Hay ciudadanos colombianos que pasan a nuestra zona pero a buscar trabajo como hay peruanos que pasan la frontera a buscar nuevas oportunidades. Vivimos muy tranquilos y en paz, no hay conflictos ni guerrilleros en el Putumayo”, sostuvo la regidora.

