No es posible que la Policía no encuentre a personas inmersas en corrupción

Rafael Valdez pre candidato del APRA el Gobierno Regional

El abogado Rafael Valdez Marín, pre candidato por el partido Aprista al Gobierno Regional de Loreto en dialogo con Pro & Contra dijo que su interés de ser gobernador regional es porque hace política desde las bases, en la universidad, en los sindicatos, cuando formó el foro democrático en Loreto en la época de la dictadura de Fujimori, además estoy interesado en el desarrollo de Loreto y del Perú.

Hay que reconocer que el APRA es escuela y muchos cuadros del partido están colaborando en diferentes instituciones, otros seguimos en la cátedra universitaria y en la labor profesional, por eso no critico cuando algunos compañeros estén ocupando cargos públicos.

Con relación a que el Ministerio del Interior está publicando constantemente los rostros de procesados por delitos de corrupción y pagando por sus captura, pero, que sin embargo el rostro de Cirilo Torres Pinchi que es el suegro de Fernando Meléndez Celis quien se habría apropiado de veinte millones de soles cuando era director regional de educación dijo, eso habría que preguntar el porqué , al ministro del Interior y a la Policía Nacional del Perú, muchos están siendo buscados y no los encuentran, será por la falta de tecnología, saben esconderse estos personajes y no puede ser que no haya eficacia en la Policía, en este caso la prensa juega un gran papel.

Tengo treinticinco años en el APRA y soy de la última generación de apristas ideologizados, he comenzado desde abajo, y ser aprista es difícil, pues los débiles rápido se van, los comprometidos con el pueblo vamos a seguir siendo apristas.

Finalmente indicó que de encontrar irregularidades en la gestión de Meléndez Celis, actuaríamos de acuerdo a ley, pues todo funcionario que está inmerso en la comisión de un delito debe ser denunciado y las instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría, hagan justicia, porque buscar justicia, no es buscar venganza.

