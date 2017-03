Tammy Arimborgo:

La congresista Tammy Arimborgo agradeció a todas las familias que participaron en esta marcha y sobre todo a los niños que exigen una buena educación.

Este último sábado se llevó a cabo la marcha del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, donde participaron más de mil personas y congregaciones cristianas para decir a Ministerio de Educación que no se metan con la educación de sus hijos y traten de implantar una currícula a lo cual denominan como una semilla del mal.

Precisamente los manifestantes recorrieron las calles de la ciudad con banderolas y pancartas a pesar de la lluvia.

La congresista Tammy Arimborgo también apoyó esta marcha y dijo no odiar a la comunidad LCTB sino al contrario los ama. “Yo amo a la comunidad LGTB, pero hay que ser claros el Ministerio de Educación está mintiendo, la ideología de género si está en la currícula y los padres no hemos autorizado para el MINEDI le enseñe a nuestros niños que su identidad sexual es diferente a su sexo al nacer, ni que vivan su sexualidad de manera plena y que exploren su cuerpo, esa es la idolología de género. Vivimos en democracia y no debemos permitir ideologías nefastas, de la educación de mis hijos me encargo yo”, manifestó

(Visited 96 times, 96 visits today)