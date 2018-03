Natalie Vértiz: “Demostraré mi talento actuando”

Natalie Vértiz no se duerme en sus laureles. Inició su carrera como modelo, pasó por un reality, conduce América espectáculos y ahora debutará en las tablas con la obra Hadas, que se estrenará el 16 de marzo en el Teatro Municipal de Lima.

¿Siempre quisiste actuar?

Todas las cosas llegan en su momento. A mí me ha ayudado un montón estar frente a una cámara en estos tres años en espectáculos. Además, he hecho talleres con Sergio Galliani y claun en la escuela de Wendy Ramos. Me siento feliz porque demostraré mi otro talento de la actuación. Me encantaría seguir y en algún momento irme al extranjero a pasar casting.

¿Cómo te sientes al participar en la obra Hadas?

Estoy feliz porque es la primera vez que haré una obra y es un sueño para mí estar en el Teatro Municipal. Este es un proyecto que me encantó porque el mensaje es inspirador. Seré la hada reina en el musical.

¿Luego qué proyectos vienen?

Estoy a la espera de la telenovela Señores papis. Tuve la oportunidad de grabar el reel con Aldo Miyashiro y Rodrigo Sánchez Patiño, quienes son unos capos. En la escena le doy un beso a Aldo, pero todo fue profesional. Él me dio la confianza para grabar, aunque tuve un poco de vergüenza.

¿Volverías a un reality?

No puedo decir nunca, pero en este momento de mi vida tengo un salón de belleza, una escuela de modelaje y es bien difícil hacer todo a la vez.

¿Ya cerraste una etapa en el modelaje?

Hace poco estuve en la Semana de la Moda en Nueva York (EE.UU.) para hacer fotos, y normal. Si en algún momento me piden modelar, yo feliz.

