MINEDU TIENE PRENSA COMPRADA PARA SATANIZAR A MAESTROS

Tamar Arimborgo:

1 of 2

La congresista Tamar Arimborgo Guerra estuvo presente en la zona del incendio en el asentamiento humano Playa Hermosa, donde llevó apoyo a los damnificados.

La Ministra de Educación Marilú Martens debe dejar el cargo, ella no tiene manejo, no sabe que el principal tema es atender al maestro. Es por ello que el Ministerio de Educación por más de siete años maneja un arsenal mediático para confundir a la población, tiene la prensa comprada, y con la prensa satanizando a los maestros de haraganes, que no quieren evaluación, ha quedado en el común de la población. Se ha satanizando la labor de docentes y eso no puede ser. Así indicó la congresista Tamar Arimborgo Guerra sobre el tema de los maestros que estuvieron en huelga.

Yo conozco de cerca el trabajo del profesor rural porque he trabajado por muchos años ahí y soy maestra rural. Sé que hay maestros buenos y malos, dijo la parlamentaría.

Si el presidente de la república entendiera que fue elegido para gobernar, otra sería la historia, mientras tengamos un presidente que dé la espalda a un pueblo y no dirige nada vamos a estar así. Espero que de una vez la ministra salga de su cargo y ojala se vaya con todas las personas que están aferradas al cargo durante muchos años.

(Visited 21 times, 21 visits today)