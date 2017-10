Mi cabeza costaba 100 mil dólares

Joel Parimango habla de su salida de Mi Loreto:

Joel Parimango señaló que ya tiene propuestas para unirse a un partido político pero que aún está analizando.

En conferencia de prensa, el excandidato Joel Parimango, dio a conocer el motivo de su salida del arbolito Mi Loreto y dijo que su cabeza costó más de 100 mil dólares y por no tener dinero lo sacaron. Además dijo que tanto Elisbán Ochoa como Jorge Monasí le tienen miedo a Pancho Sanjurjo. Así mismo señaló que el líder de MIRA Jorge Monasí tenía preferencia por el candidato Martín Arévalo. Él se oponía a mi candidatura y no quería que haga campaña junto a él.

Parimango indicó que Elisbán Ochoa le invitó a formar parte de este movimiento pero cuando yo le preguntaba sobre los rumores de mi salida, él siempre me decía todo es mentira y que me respaldaba. Pero al final todo era hipocresía, para mí el profesor Elisbán Ochoa no es un hombre de palabra y es desleal, simplemente me cambiaron por no tener dinero. Yo aportaba al movimiento económicamente 1, 500 soles pero para ellos era muy poco. La politiquería en la región Loreto es así, sé que en este mundo todo da vueltas. Yo estoy tranquilo pero a la vez lamento que un movimiento político no confía en mi capacidad, finalizó.

