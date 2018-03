No creas todo lo que dicen, existen varias mentiras que la gente dice cuando estas a punto de ser madre.

Ser madre es algo maravilloso, no lo vamos a negar, la capacidad de dar vida y ver cómo nace de nosotras es una sensación que no se compara con otra. Sin embargo no todo es color de rosa, hay cuestiones que pueden ser abrumadoras, en especial si no te lo esperabas.

Durante un baby shower seguro escucharás muchos consejos o comentarios de toda tu familia y amigas ¡ten cuidado! No todo lo que dicen es cierto.

Algunas de estas mentiras pueden ser las siguientes:

-La lactancia no debería ser dolorosa

-Eventualmente podrás dormir durante toda la noche

-Si ignoras su llanto, va a parar

-Los buenos padres no tienen malos pensamientos respecto a sus hijos

-Son niños por tan poco tiempo

-Con esto puedes darte cuenta de la responsabilidad de traer una nueva vida a este planeta, es mejor saber desde el principio que es lo que realmente te espera para no llevarte sorpresas. Al final sabemos que todo lo vale.

