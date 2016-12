Meléndez envió gente incapaz

Manifiestan trabajadores de La Producción

Como se recuerda desde el viernes pasado los trabajadores de la Producción han salido a protestar en el frontis de la institución exigiendo la salida del Director y del Administrador.

Trabajadores de la Dirección Regional de La Producción continúan con su medida de lucha y ayer nuevamente volvieron a protestar y exigir la salida del Director de Producción y del Administrador debido a las irregularidades que existe en este sector y por el aumento de su remuneración.

Según los trabajadores indicaron que no hay mejoría en la institución, no hay personal de limpieza, no hay ni lapiceros. Yo no sé si el gobernador sabe pero ha mandado a gente incapaz, el administrador no sabe nada de este sector no sabemos qué hace con la caja chica pero no hay ni para comprar un lapicero”, manifestaron.

Asimismo señalaron que esperan que antes de que termine este año saquen al director y al administrador y no van a tolerar más mentiras. “Esperamos que el gobernador saque a esos incapaces y no permitiremos que mande a otros que no saben nada del manejo administrativo, ya no toleraremos estas cosas”, finalizaron.

