MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO ESTÁN PROTEGIENDO AL MENOR

Herminia Navarro:

Herminia Navarro dijo que debe haber una responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar y tener criterio ante un tema tan delicado sobre todo cuando se trata de menores de edad.

En este tema de los escolares manteniendo relaciones en un aula, hay una preocupación porque los medios de comunicación no están protegiendo a los menores a dar la noticia y muchas veces cometen ese error de revictimizarlos, dan datos explícitos de sus viviendas y nombre de los familiares, eso es grave. Así señaló la Coordinadora de CHS Alternativo Herminia Navarro Blaya.

En general debe haber un pronunciamiento al respecto a este tema sobre el tratamiento de esta noticia y como brindar información a la población. Porque al final lo que se hace es vender morbo y al colegio se les está exponiendo donde estudian muchos niños y adolescentes.

Realmente hay poco tino en el tratamiento no solo de esta noticia si no de muchas en lo cual están vinculados niños y adolescentes, se revela su identidad o datos que lo relacionen. Muchas veces vemos que no se hace de la manera de informar si no de escandalizar. Se está atacando a los menores, revictimizando y juzgando. Manifestó.

